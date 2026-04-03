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CRIME ORGANIZADO Mendonça libera Ibaneis de comparecer à CPI do Crime Organizado Ministro do Supremo ressaltou que ex-governador foi convocado pela Comissão na condição de investigado e por isso tem direito a decidir se vai ou não comparecer ao depoimento

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, liberou o ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha de prestar depoimento à CPI do Crime Organizado, no Senado. A oitiva estava marcada para próxima terça-feira.

Em despacho publicado nesta sexta, Mendonça ressaltou que Ibaneis foi convocado pela Comissão na condição de investigado e por isso tem direito a decidir se vai ou não comparecer ao depoimento.

Mendonça citou outros cinco casos em que decidiu de forma semelhante e ressaltou que, caso Ibaneis escolha comparecer à CPI, poderá ficar em silêncio e não deve sofrer quaisquer constrangimentos por isso.

A convocação de Ibaneis à comissão foi justificada pelos parlamentares em dois eixos: supostas relações do escritório de advocacia do ex-governador com alvos das Operações Compliance Zero e Carbono Oculto - que investigam a lavagem de dinheiro para organizações criminosas; e o papel do ex-governador nas decisões estratégicas do Banco de Brasília (BRB).

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