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Política Mendonça libera servidor afastado do BC de prestar depoimento sobre Master à CPI do Crime Organizado Ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central é investigado por supostamente atuar como 'consultor informal' do ex-dono do banco, Daniel Vorcaro

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, desobrigou o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central, Belline Santana, de comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado para prestar depoimento. A oitiva estava marcada para esta terça-feira.



Caso o ex-servidor do BC, que foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, decida comparecer à CPMI, poderá ficar em silêncio, sem sofrer constrangimentos. Nesse cenário, Belline deverá informar expressamente para que seja providenciada sua transferência ao Senado pela Polícia Federal. Atualmente, ele usa tornozeleira eletrônica.



Belline foi afastado do BC por decisão do ministro André Mendonça. Ele é suspeito, junto de Paulo Sérgio Neves de Souza, de atuar como "consultor informal" do ex-dono do banco, Daniel Vorcaro, em troca de vantagens indevidas, segundo investigação da Polícia Federal.



Antes de serem alvo da operação, eles já haviam deixado o cargo devido decisão administrativa do BC no âmbito da sindicância aberta no órgão. A Controladoria-Geral da União abriu nesta segunda o o processo que pode resultar na expulsão dos funcionários de alta graduação do órgão.

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