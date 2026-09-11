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caso Master

Mendonça nega pedido de Moraes para abrir tudo do caso Master: 'Investigações em andamento'

A Procuradoria-Geral da República também pediu a divulgação de novos documentos, pedido que foi referendado pelo presidente Edson Fachin

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Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes em sessão no STF após revelação de mensagens com Vorcaro Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes em sessão no STF após revelação de mensagens com Vorcaro  - Foto: Antonio Augusto/STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira, 11, que não vai tornar pública toda a investigação do caso Master, após pedido de Alexandre de Moraes, "considerando a existência de investigações em andamento e a necessidade de zelar pela preservação de dados pessoais".

A Procuradoria-Geral da República também pediu a divulgação de novos documentos, pedido que foi referendado pelo presidente Edson Fachin.

Na noite de quinta-feira, Mendonça liberou 15 processos atrelados à investigação, que não revelaram novos fatos sobre as fraudes bilionárias e as conexões políticas de Daniel Vorcaro.

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Após o levantamento do sigilo parcial o ministro Alexandre de Moraes criticou André Mendonça, alegando que o colega fez uma "escolha seletiva" dos documentos tornados públicos, e pediu o "imediato levantamento de todo e qualquer sigilo" da investigação.

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