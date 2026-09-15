Mendonça nega ter sido retirado de relatoria de casos Master e INSS
Relatoria de relatório da PF causa divergência
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), se colocou ao lado do presidente da Corte, Edson Fachin, em questão de ordem apresentada pelos colegas Gilmar Mendes Flávio Dino.
Durante a sessão do caso que envolve Alexandre de Moraes e as mensagens trocadas com Daniel Vorcaro, Gilmar e Dino criticaram o fato de Fachin ter se tornado relator do e "avocar" o caso.
Fachin, por outro lado, defendeu que o caso foi enviado, e não avocado.
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— Entendi eu, que a partir dos achados que me foram encaminhados na condição de relator, que nesse momento estava mais em jogo a própria prerrogativa do tribunal. Este tribunal tem entendido ao longo dos últimos anos que não necessariamente eventual prática de ilícito que atinge o tribunal compete o presidente.