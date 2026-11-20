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CASO MASTER Mendonça pede a Fachin para abrir sigilo de relatório da PF sobre menções no celular de Vorcaro Em ofício enviado ao presidente do STF nesta sexta, ministro diz "renunciar expressamente" ao sigilo das informações contidas no documento

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu ao presidente da Corte, Edson Fachin, que torne público o relatório da Polícia Federal sobre suas citações no caso Master. Em ofício enviado a Fachin nesta sexta, Mendonça diz "renunciar expressamente" ao sigilo das informações contidas no documento.

O relatório sobre Mendonça foi enviado à Procuradoria-Geral da República para manifestação, assim como os documentos que citam os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffolli e Kassio Nunes Marques.

Ao todo, a PF elaborou dez relatórios, cada um referente a um ministro, mas Fachin determinou o arquivamento de seis deles por entender que não apresentavam relevância jurídica suficiente para justificar novos encaminhamentos.

O presidente do Supremo abriu um procedimento na Corte para cada um dos relatórios enviados à PGR e impôs sigilo aos processos. Apesar do segredo, Fachin enviou uma cópia das referências aos ministros aos seus respectivos gabinetes. Cada magistrado recebeu apenas a documentação relativa ao seu próprio caso.

Fachin enviou para a PGR os relatórios sobre os quais há a classificação de potencial repercussão jurídica. Isso não significa, necessariamente, que tenham sido identificados indícios de crimes ou irregularidades envolvendo os magistrados. Caberá ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e à equipe que já atua no caso, examinar os quatro relatórios encaminhados. O órgão deverá apontar se considera necessária a abertura de investigações, a realização de novas diligências ou o arquivamento dos documentos.

Fachin deu um prazo de 15 dias para que a PGR faça o "exame e avaliação das providências que entender cabíveis, no exercício de suas atribuições constitucionais". O período, no entanto, tem caráter administrativo e pode ser ultrapassado.

Agora, caberá à PGR apontar se considera necessária a abertura de investigações, a realização de novas diligências ou o arquivamento dos documentos.

Os documentos foram produzidos pela PF por determinação de Fachin, que ordenou a elaboração de relatórios estritamente descritivos sobre menções aos ministros no caso Master, acompanhadas de seus contextos, mas sem juízo de valor por parte dos investigadores.

O objetivo do ministro é pôr fim a uma crise institucional que afeta o STF há quase um ano, desde as primeiras revelações relacionadas ao suposto envolvimento de magistrados com Vorcaro.

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