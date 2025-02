A- A+

SUPREMO Mendonça prorroga inquérito, e PF vai colher depoimento de Silvio Almeida Com a decisão, a PF poderá colher depoimento de Silvio Almeida, que foi demitido do governo Lula em setembro de 2024, após denúncias de assédio sexual

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou o prazo do inquérito da Polícia Federal (PF) que investiga o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida por assédio sexual.

Com a decisão, a PF poderá colher depoimento de Silvio Almeida, que foi demitido do governo Lula em setembro de 2024, após denúncias de assédio sexual reveladas pelo portal Metrópoles e confirmadas pela ONG Me Too.

A oitiva com o ex-ministro deve ser uma das últimas etapas da investigação antes da redação de seu relatório, no qual a PF poderá indiciar ou não Silvio Almeida. A informação é do portal Metrópoles.

Entre as supostas vítimas do assédio sexual está a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Anielle se emocionou ao falar sobre o assunto e explicou as razões que a levaram a não tornar público, de imediato, o episódio de importunação sexual. Segundo a ministra, relembrar o caso a deixava "culpada, insegura e vulnerável".

Após a revelação das denúncias, em 5 de setembro de 2024, Silvio Almeida negou as acusações "com absoluta veemência", qualificando-as como "mentiras e falsidades".

Além da investigação da PF, Silvio Almeida enfrenta processos da Comissão de Ética da Presidência (CEP). Logo após a revelação das denúncias por assédio sexual, o colegiado iniciou uma investigação sobre o caso.

Em outubro, duas novas denúncias foram protocoladas na comissão tendo o ex-ministro como alvo. Os processos são sigilosos, mas, de acordo com o governo, nenhuma das denúncias tem a ver com as denúncias da ONG por assédio sexual. No mês seguinte, um dos pedidos de investigação foi arquivado.

Neste sábado, 15, o ex-ministro anunciou que retomará suas atividades no mercado editorial e em seu canal do YouTube. "Se o morto levanta, acabou o velório", disse. "Tentaram me matar. Mas não deu certo", continuou. O pesquisador afirmou ser vítima de uma tentativa de apagamento e de racismo, e acusou a ONG Me Too de pressionar o governo federal para prejudicá-lo "por disputa política ou por ressentimento".

