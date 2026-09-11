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DARK HORSE

Mendonça quebra sigilo de investigação sobre Flávio Bolsonaro e financiamento do 'Dark Horse'

O ministro resolveu retirar o sigilo de mais 39 processos envolvendo o Banco Master

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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF)O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Luiz Silveira/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça decidiu na noite desta sexta-feira, 11, retirar o sigilo de mais 39 processos envolvendo o Banco Master, incluindo a investigação do pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no contexto do financiamento do filme "Dark Horse".
 

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"Anoto, inicialmente, que referidos processos não guardam relação com o objeto da pauta da sessão extraordinária a realizar-se na próxima terça-feira. De todo o modo, entendo não haver impedimento ao levantamento dos correspondentes sigilos", afirmou Mendonça.

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