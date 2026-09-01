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justiça Mendonça quer sessão pública e presencial do STF sobre mensagens entre Moraes e Vorcaro Ministro afirma que análise pelo colegiado é "caminho inevitável" e retira sigilo de processo com novos elementos apresentados pela Polícia Federal

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), indicou nesta terça-feira que levará ao plenário da Corte os novos elementos apresentados pela Polícia Federal sobre uma suposta rede de monitoramento e influência montada pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

Segundo o ministro, a análise pelo colegiado ocorrerá independentemente da manifestação que vier a ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Mendonça determinou ainda que a discussão seja realizada em sessão presencial, pública e transparente. Ainda segundo o despacho do relator, a data deverá ser definida pelo presidente do STF, Edson Fachin. O ministro também retirou o sigilo do processo, no qual estão reunidas informações produzidas pela PF a partir da análise do celular de Vorcaro.

“Independentemente de qual venha a ser a manifestação exarada pela douta Procuradoria-Geral da República, o caminho inevitável dos presentes autos leva ao Plenário deste Supremo Tribunal Federal”, escreveu Mendonça. Segundo ele, caberá à “instância soberana” analisar “de modo técnico e estritamente jurídico” os novos elementos apresentados pelos investigadores.

O ministro acrescentou que a deliberação deverá ocorrer “de forma pública e transparente, em sessão presencial do Colegiado”, em data que, segundo ele, deve ser definida por Fachin. Apesar da indicação do relator, caberá ao presidente do STF decidir sobre a modalidade da análise.

Mendonça havia aberto prazo de cinco dias para que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestasse sobre o material. Agora, o ministro antecipa que, qualquer que seja a posição da PGR, o conteúdo será submetido aos demais ministros do Supremo.

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