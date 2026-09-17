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CRISE NO STF Mendonça rebate Gilmar e diz que "verborragia" prejudica imagem do STF Na rede social X, Gilmar defendeu o procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e chamou Mendonça de "boneco de campanha, um pixuleco eleitoral"

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu nesta quarta-feira as críticas feitas pelo ministro Gilmar Mendes sobre o levantamento do sigilo de conversas envolvendo o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Em manifestação divulgada pelo gabinete, Mendonça afirmou que a “verborragia” prejudica a imagem do STF e que foi o próprio Gilmar que pediu publicidade dos autos.

Mendonça é formalmente relator de dois casos de grande repercussão, do INSS e do banco Master, mas atualmente ambos estão com o presidente da Corte, Edson Fachin. Acusado pelos colegas de vazamento, ele voltou a negar que houve complacência com ações do tipo. "Ao contrário, determinou-se a apuração de toda divulgação indevida ocorrida no curso da investigação", disse.

A manifestação de Mendonça foi uma resposta a texto publicado por Gilmar Mendes na rede social X, quando ele defendeu o procurador-Geral da República, Paulo Gonet, dizendo que ele "tem reputação ilibada e vida pública de lisura insuspeita", mas que, mesmo assim, "teve a honra injustamente manchada pelo levantamento do sigilo de conversas que nada de ilícito retratavam".

A conversa em questão consta em um relatório tornado público por Mendonça da investigação do Master.

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