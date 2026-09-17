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Mendonça será relator de ação de Zé Trovão contra reajuste do Bolsa Família

Com o aumento linear aos benefícios dentro do Bolsa Família, o piso dos pagamentos sai de R$ 600 para R$ 691, com a média dos benefícios saindo de R$ 691 para R$ 777

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Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF)Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Alejandro Zambrana/STF

O ministro André Mendonça foi sorteado relator no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de ação movida pelo deputado federal Zé Trovão (PL-SC) que questiona o reajuste de 15% do Bolsa Família anunciado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 17.

Com o aumento linear aos benefícios dentro do Bolsa Família, o piso dos pagamentos sai de R$ 600 para R$ 691, com a média dos benefícios saindo de R$ 691 para R$ 777.

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Segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), a medida apenas corrige as perdas inflacionárias, por isso não estaria proibida pela lei que veda a ampliação de benefícios sociais em ano eleitoral.

Segundo cálculos apresentados pelo governo, o INPC desde o início do programa até agosto foi de 15,04%.

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