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STF Mendonça vota para anular ação contra deputado do PL por falas durante pandemia Ministro do STF entendeu que declarações de Filipe Barros estão protegidas pela imunidade parlamentar

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, votou para anular o processo em que o deputado federal Filipe Barros é réu por difamação e injúria na Justiça do Paraná. O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte e deve seguir até a próxima sexta-feira.

No voto, Mendonça considerou que as declarações feitas pelo parlamentar possuem relação direta com o exercício do mandato e, portanto, estão protegidas pela imunidade parlamentar prevista na Constituição.

O caso envolve críticas feitas por Filipe Barros à promotora de Justiça Suzana Broglia Feitosa de Lacerda durante o período da pandemia da Covid-19. Na ocasião, o deputado classificou a promotora como “autoritária” e “desequilibrada” e afirmou que problemas como aumento da população em situação de rua, desemprego e a chamada “ideologia de gênero” nas escolas teriam relação com sua atuação.

Após as declarações, Barros passou a responder a uma ação penal na Justiça estadual do Paraná por supostos crimes contra a honra.

A Câmara dos Deputados acionou o STF por meio de uma reclamação constitucional, argumentando que a tramitação do processo desrespeitava a imunidade parlamentar do deputado e também a competência da Suprema Corte.

No entendimento de André Mendonça, ficou comprovado o vínculo entre as declarações e a atividade parlamentar exercida por Filipe Barros.

“Está demonstrado o nexo causal entre as palavras proferidas pelo deputado e a sua posição de parlamentar, pela qual emitiu opiniões relacionadas às ações de uma promotora de Justiça que, em sua visão, tinham consequências na coletividade de uma importante cidade do Estado”, afirmou o ministro em seu voto.

Caso a posição de Mendonça seja acompanhada pela maioria dos ministros, todos os atos praticados pela Justiça estadual no processo serão anulados.

Até o momento, os demais integrantes do STF ainda não apresentaram seus votos.

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