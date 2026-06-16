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Investigação Mensagem apreendida pela PF mostra que ex-diretor do BC alertou Vorcaro sobre emenda Master Diálogo faz parte dos indícios que levaram a PF a indica que a emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) teria sido redigida dentro do Banco Master

Mensagens apreendidas pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro mostram que o ex-diretor de Fiscalização do Banco Central Paulo Sérgio Nogueira alertou o então dono do Banco Master sobre a reação do mercado à chamada "emenda master". A proposta, apresentada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), previa a ampliação do limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão, o que beneficiaria o negócio do Master.

"Vc não acha que virá uma reação ainda maior agora?", escreveu Paulo Sérgio a Vorcaro em agosto de 2024, quando o mercado "colocava na conta" do ex-banqueiro a edição da emenda. O então dono do Master respondeu: "Mais do que ta vindo acho difícil. Campanha aberta contra. Folha solta semana que vem. Pra ser sincero eu nao queria isso agora. Não fui eu quem pedi. Tinha pedido la atras algo do tipo. Mas a turma vendo o movimento dos grandes decidiu fazer. Eu não teria entrado nessa briga agora. Só no ano que vem.

O diálogo faz parte dos indícios que levaram a PF a indica que a emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) teria sido redigida dentro do Banco Master. De acordo com a PF, o texto foi elaborado pela assessoria da instituição financeira, encaminhado a Daniel Vorcaro, impresso e entregue em um envelope destinado a “Ciro” no endereço residencial do parlamentar.

Segundo a PF, o conteúdo protocolado por Ciro no Senado teria reproduzido de forma integral a versão preparada pelo banco. Mensagens obtidas pela investigação indicam que Vorcaro comemorou a apresentação da proposta afirmando que o texto “saiu exatamente como mandei”. O texto, no entanto, não acabou aprovado pelos parlamentares.

Apesar de Vorcaro minimizar a reação à emenda no diálogo com Paulo Sérgio, em outras mensagens apreendidas pela PF ele se refere à proposta encampada por Ciro como uma "hecatombe". O ex-banqueiro chegou a encaminhar, pelo whatsapp, a emenda publicada no site do Senado Federal e anotou: "Vai ser hecatombe isso".

Pouco tempo depois, ainda segundo a PF, Vorcaro enviou uma mensagem a sua então companheira, Martha Graeff, afirmando: "“Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica mercado financeiro! Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Esta todo mundo louco”. "Se fosse filme não teria tantos desdobramentos loucos", completou.

Outro contato questionou Vorcaro se ele "faria passar" a emenda". O ex-banqueiro respondeu a mensagem com um emoji e afirmou: “Nego ta louco já. Fgc me ligando kkk”. Na sequência, o interlocutor destacou que o ex-banqueiro "sextuplicaria" seu negócio se o texto fosse aprovado.

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