A- A+

Marcos do Val Mensagem atribuída a Daniel Silveira indica suposto plano de gravação de Moraes Assessoria do senador Marcos do Val confirma veracidade da mensagem

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou, nesta quinta-feira (2), que tem em seu aparelho celular um conjunto de mensagens que comprovariam a participação do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) em um plano golpista para impedir que o presidente Lula tomasse posse. O plano teria sido descrito em uma reunião no Palácio da Alvorada com a presença do então presidente Jair Bolsonaro, que não se opôs à iniciativa.

Em uma das mensagens, Silveira teria sugerido ter equipamentos disponíveis para gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes — o plano, segundo denúncia do senador, era tentar gravar algo que pudesse indicar que a eleição presidencial teria sido direcionada e, com isso, contestar o resultado das urnas e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Como tivemos pouco tempo, não passei o que entendo como diretriz para que você adapte da sua maneira. Contudo, já tenho escutas usadas pelas operações especiais. Tenho veículo receptor que pode imediatamente reproduzir além da gravação e essa operação ficar restrita a um círculo de 5 pessoas. Três estavam sentados hoje conversando juntos. Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil", diz o texto da mensagem atribuída a Silveira, na qual o "01" seria o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A assessoria do senador confirmou a Globo a autenticidade da mensagem — que foi publicada anteriormente pela "Folha de S. Paulo". Ela teria sido enviada por Silveira após a reunião com Bolsonaro, numa sinalização de que, após o encontro com o presidente, o plano golpista continuaria de pé .

Em entrevista coletiva no Senado nesta quinta-feira, Marcos do Val afirmou que o suposto plano foi apresentado por Silveira e que Bolsonaro não interrompeu seu aliado.

— Não, (Bolsonaro) não impediu o Daniel.

O senador também disse que está "à disposição" da Polícia Federal (PF) para falar sobre a suposta tentativa de golpe envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Veja também

RIO DE JANEIRO Daniel Silveira passa por audiência de custódia e será levado para presídio em Niterói