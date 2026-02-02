A- A+

BRASÍLIA Mensagem presidencial ao Congresso deve enfatizar bandeiras eleitorais de Lula Entre os temas que serão destacados, estão o combate a facções criminosas e defesa dos direitos trabalhistas com necessidade de redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1

A mensagem presidencial que será enviada pelo governo federal ao Congresso na tarde desta segunda-feira (2), para abertura do ano legislativo, irá dar ênfase a bandeiras que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Silva deve apresentar na eleição de outubro, quando disputará a reeleição.

Entre os temas que serão destacados na mensagem, estão o combate a facções criminosas e defesa dos direitos trabalhistas com necessidade de redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1.

A mensagem, com cerca de 800 páginas, será entregue à cúpula do Congresso pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. O texto será lido por um parlamentar. Lula não comparecerá à cerimônia.

O governo tentará aprovar neste primeiro semestre o projeto de lei elaborado pelo Ministério da Justiça que estabelece novas punições para integrantes de grupos criminosos. No ano passado, a proposta foi modificada pela Câmara em uma linha que, na avaliação do governo, a descaracterizou. Na tramitação no Senado, essas mudanças foram corrigidas e agora o texto voltará para a Câmara.

Com relação à 6x1, o governo ainda estuda se vai apoiar alguma das propostas em tramitação no Legislativo ou optará por um texto próprio. Os dois assuntos estão as bandeiras que Lula quer explorar na disputa eleitoral.

Veja também