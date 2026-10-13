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Política Mensagens de Vorcaro citam 'Kassio' e quarto para ministro com 5 meninas PF e STF analisam diálogos apreendidos em celular de ex-dono do Banco Master

Diálogos encontrados no celular do empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, detalham relatos sobre a suposta presença de um integrante do meio judiciário em uma festa realizada em seu apartamento triplex, na capital paulista, em 28 de fevereiro de 2025. Investigadores da Polícia Federal (PF) e do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam se as citações registradas nas conversas dizem respeito ao ministro Kassio Nunes Marques, integrante do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O acervo apreendido apresenta a organização da recepção privada, que somou despesas de R$ 62,3 mil com serviços de gastronomia, contratação de pessoal e exigência de recolhimento dos telefones celulares das convidadas. Em um dos trechos trocados entre organizadores do evento, um funcionário relata ter disponibilizado um quarto no imóvel para um “ministro com 5 meninas”.

Dias após a comemoração, uma mulher responsável pela arregimentação de convidadas cobrou a quantia de R$ 10 mil e declarou em mensagem que uma das acompanhantes havia ficado com “Kassio”. A coincidência das citações levou os órgãos de investigação a apurar eventual ligação com o magistrado.

Apesar da checagem em curso pelas autoridades, os arquivos não trazem a identificação formal do magistrado nem confirmam sua presença física no imóvel. A existência das menções no aparelho eletrônico não comprova, por si só, qualquer tipo de conduta irregular por parte de Nunes Marques.

O material apreendido compõe o conjunto de provas analisado pela PF para examinar as conexões e a rede de contatos do ex-banqueiro com autoridades públicas. Os investigadores seguem na verificação dos dados para determinar a autoria das mensagens e a identificação precisa dos citados.

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