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INVESTIGAÇÃO Mensagens de Vorcaro mostram advogado articulando aproximação de banqueiro com governo federal Em nota, Planalto diz que "o presidente não tem conhecimento da suposta articulação"

Conversas extraídas pela Polícia Federal do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mostram seu então advogado Walfrido Warde relatando ao banqueiro conversas que dizia ter mantido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e integrantes do governo. À época dos diálogos, o banqueiro buscava abrir um canal de contato com o Palácio do Planalto e “bloquear” críticas de membros do PT.

Warde construiu sua carreira combinando uma advocacia de perfil litigioso em grandes disputas empresariais com uma ampla rede de interlocução nos meios político, empresarial e jurídico. O defensor foi contratado por Vorcaro para buscar uma saída para o Master, que estava na mira das autoridades e enfrentava dificuldades para sobreviver no mercado.

A partir daí, em abril de 2024, Warde iniciou uma articulação com o ex-chefe de gabinete da Presidência Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, para colocar Vorcaro em contato com Lula. Em um áudio enviado ao banqueiro, o advogado pediu que ele encaminhasse um e-mail sobre os “assuntos de interesse” do Master. A solicitação, segundo a gravação, partiu de Marcola.

“Fala Dani. Acabei de receber uma mensagem do Marcola, secretário pessoal do presidente, cobrando teu email. Manda para mim o email sobre os assuntos que você gostaria de falar, os interesses do grupo, eu ajeito aqui e eu mesmo mando o e-mail. Eu mando do meu endereço eletrônico, dizendo ‘olha na condição de advogado do doutor Daniel Vorcaro eu gostaria de pedir uma reunião com o presidente da República sobre tais e quais assuntos’, porque ele está esperando isso para poder marcar”, disse o defensor.





No mês seguinte, em maio de 2024, Vorcaro e Warde voltaram ao assunto do encontro com Lula. "Saí da sala do presidente. Ele me perguntou do teu e-mail. Vc é doido", escreveu Warde ao banqueiro, que não havia enviado o e-mail para Marcola, conforme solicitado. Os registros de acesso ao Palácio do Planalto, obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, mostram que o advogado entrou no local às 16h30 daquele dia. A mensagem foi enviada a Vorcaro cerca de uma hora depois.

Os diálogos indicam que as articulações do advogado para abrir um canal de contato com o presidente continuaram nos meses seguintes, período em que Warde relatou encontros e conversas com Lula. Em 5 de setembro de 2024, Warde escreveu: "Estive com o Presidente Lula longamente ontem. Vc vai gostar. Encontremo-nos hoje. Sem falta". Vorcaro respondeu apenas: "Vamos". Não há, porém, registro de visita do advogado ao Planalto nessa data.





Diálogo entre o advogado Walfrido Warde e Daniel Vorcaro sobre contato com Lula — Foto: Reprodução

Em 1 de novembro de 2024, Warde voltou a procurar seu cliente e disse ter um recado do "MJ e do presidente". "Bom dia. Preciso falar. Tenho um recado do MJ e do presidente. Quando nós nos vemos", afirmou ele. Vorcaro respondeu: "Hoje então. Pq viajou". A sigla MJ é utilizada como uma referência ao ministro da Justiça, cargo então ocupado por Ricardo Lewandowski, que foi conselheiro do Master antes de assumir o cargo no governo. Procurado, o ex-ministro nega ter tratado com o advogado ou com Lula sobre Vorcaro.

Vinte dias depois, em 21 de novembro do mesmo ano, Warde perguntou ao seu cliente: "Quando vc pode encontrar o Presidente?". Uma hora depois, os dois se falaram por telefone. Em seguida, o advogado mandou outra mensagem: "Tudo ajustado".

Segundo registros obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, Vorcaro visitou o Planalto em três ocasiões: 4 de dezembro de 2023, 1 de março de 2024 e 3 de abril de 2024. O encontro com Lula, em 4 de dezembro de 2024, não consta na agenda oficial, conforme foi revelado pela coluna de Lauro Jardim.

Já Walfrido esteve na sede do Poder Executivo em dez oportunidades diferentes entre 2023 e 2024, inclusive no dia 4 de dezembro, quando houve a reunião entre o banqueiro e o presidente. Nesse encontro, estavam presentes o ex-ministro da Economia Guido Mantega, que era contratado como consultor do banqueiro e intercedeu pela conversa com Lula, e Rui Costa (então ministro-chefe da Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), além do então diretor do BC Gabriel Galípolo, que tomaria posse como presidente da autoridade monetária em janeiro de 2025.

Ao comentar com Vorcaro a respeito do encontro com Lula, Warde escreveu: “Parabéns. Soube que foi muito bom”. O advogado brincou com o banqueiro: “Vamos resolver. Me dizem que vcs são muito extravagantes”.





Diálogo entre Walfrido Warde e Vorcaro com impressões sobre encontro com Lula — Foto: Reprodução

Procurada, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) afirmou que Lula se encontrou uma única vez com Daniel Vorcaro, em 4 de dezembro de 2024. "Não houve nenhum outro contato entre o presidente e Daniel Vorcaro. O presidente não tem conhecimento da suposta articulação” de Warde e “tampouco enviou recado”. “Na ocasião, Vorcaro afirmou sentir-se alvo de perseguições, e o presidente respondeu que eventuais denúncias deveriam ser analisadas tecnicamente pelo Banco Central”, pontua a nota. Warde não quis comentar.

Por meio de sua assessoria, Marcola afirmou jamais ter procurado "Walfrido Warde ou qualquer outro representante do Banco Master para o que quer que seja".

"Ao ser procurado por Warde, contudo, ele procedeu conforme as suas atribuições de chefe de gabinete da presidência e requereu que o pedido de agenda fosse formalizado por e-mail, assim como fazia com todas as solicitações de audiência", diz a nota.

A defesa do ex-controlador do Master e de Warde não se manifestaram. A interlocutores, o advogado disse que nunca tratou diretamente com Lula sobre Vorcaro, mas que se referia a conversas que mantinha com Marcola e outros integrantes do governo.

Pouco mais de um mês depois da reunião no Planalto, em 22 de janeiro de 2025, o advogado escreveu a Vorcaro: "Estive com o PR (presidente) hoje. Ele me perguntou se você estava bem e mais tranquilo. Eu lhe disse que sim. Ele agradeceu mais uma vez o whisky e mandou um abraço. Outros detalhes eu conto pessoalmente", escreveu Walfrido, ao que Vorcaro respondeu com um emoji de coração. Em nota, a assessoria do governo Lula afirmou que o presidente não recebeu nenhum presente do dono do Master.

Em 17 de fevereiro de 2025, Warde perguntou a Vorcaro se poderia confirmar o “almoço com Marcola". O banqueiro, então, respondeu no dia seguinte: "Vamos marcar marcola quinta sim", ao que Warde reagiu: "Já dançou essa data". Por meio de sua assessoria, o ex-chefe de gabinete de Lula afirma que o encontro não ocorreu.

A possibilidade de um segundo encontro com Lula foi mencionada em outro diálogo, de 6 de março do ano passado, quando Warde encaminhou uma mensagem ao banqueiro. "PR disse que topa receber o Vorcaro. Mas disse que dessa vez chamara tb o Jaques p participar (por causa do outro sócio). Vamos tentar marcar", escreveu ele, em uma possível referência ao senador Jaques Wagner (PT-BA), que era próximo de um sócio de Vorcaro. Em seguida, o advogado acrescentou: "Presidente vai me ligar em alguns minutos. Para tratar do seu caso. Se tiver algo a acrescentar por favor me fale".





Diálogo entre advogado Walfrido Warde e Daniel Vorcaro: "Presidente vai me ligar em alguns minutos" — Foto: Reprodução

'Gleisi e Mercadante atuando contra'

Em março de 2025, Vorcaro procurou Warde em busca de um conselho. "Gleisi e Mercadante atuando muito contra. Alguma sugestão como podemos bloquear?", perguntou o banqueiro. O advogado, então, respondeu: "Me liga. Falo com ambos bem. Mas preciso entender".

Naquele mesmo mês, Gleisi tomou posse como ministra das Relações Institucionais e se tornou uma das auxiliares palacianas mais próximas de Lula, responsável pelas articulações políticas com o Congresso. Já Mercadante, que coordenou o programa de governo da campanha à reeleição de Lula em 2022, ocupava a cadeira de presidente do BNDES e era visto com uma das vozes influentes no PT.

Procurado, Mercadante nega ter falado com Warde e afirma não ter recebido qualquer tentativa de contato do advogado. "Ainda que tivesse sido procurado, o presidente do BNDES não mudaria sua percepção sobre as informações que circulavam com muita frequência no mercado financeiro à época e que apontavam suspeitas sobre as atividades financeiras do Master", diz ele, por meio de sua assessoria. Gleisi não se manifestou.

As articulações de Vorcaro para evitar ser alcançado pelas autoridades foram frustradas quando ele foi preso pela Polícia Federal e viu o Master ser liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central, em novembro de 2025. O banqueiro é suspeito de ter orquestrado uma fraude bancária para escamotear a crise de liquidez da sua instituição financeira. No início do ano, após iniciar uma negociação de colaboração premiada, Warde deixou a defesa de Vorcaro, que teve a sua proposta de delação rejeitada pelos investigadores do caso.

Confira a nota na íntegra enviada pela Secretaria de Comunicação do governo Lula:

Conforme já amplamente noticiado, o presidente Lula encontrou-se uma única vez com Daniel Vorcaro, em 4 de dezembro de 2024. Vorcaro havia ido ao Palácio do Planalto acompanhado do ex-ministro Guido Mantega e o encontro com o presidente não estava previamente agendado. Da conversa também participaram o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e Gabriel Galípolo, então diretor de Política Monetária e atual presidente do Banco Central.

Na ocasião, Vorcaro afirmou sentir-se alvo de perseguições, e o presidente respondeu que eventuais denúncias deveriam ser analisadas tecnicamente pelo Banco Central.

Não houve nenhum outro contato entre o presidente e Daniel Vorcaro.

O presidente não tem conhecimento da suposta articulação, não recebeu presente e tampouco enviou recado ou comentou festas promovidas pelo banqueiro.

Cabe lembrar ainda que foi durante o atual governo que o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master e Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre a instituição.

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