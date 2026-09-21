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STF Mensagens do celular de Vorcaro mostram que desembargador negociou estadia em hotel para ministro Kássio Nunes Marques diz nunca ter trocado mensagem com banqueiro e nega ter pedido algo; desembargador afirma que tinha relação pessoal com banqueiro, sem relação com sua função

Arquivos e mensagens encontradas pela Polícia Federal (PF) no celular de Daniel Vorcaro, do Banco Master, mostram que o banqueiro contratou o escritório de advocacia de Camilla Ramos, mulher do desembargador Newton Ramos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), para atuar em uma série de processos de interesse da instituição financeira.

Nas conversas, Newton é identificado como da "Turma KN", iniciais do ministro Kassio Nunes Marques, e aparece negociando favores com Vorcaro e pessoas ligadas a ele, como ingressos para assistir a uma corrida de Fórmula 1, show no Rosewood, luxuoso hotel da capital paulista, além de camarote vip na Marquês Sapucaí durante o carnaval do Rio.

Em nota, Nunes Marques diz que "nunca votou a favor de Vorcaro do Master, nunca trocou mensagens com o banqueiro e nem pediu nada a ele". "O ministro também nunca autorizou ninguém a falar em nome dele", acrescenta o ministro. O escritório de Camilla Ramos, por sua vez, afirmou que sua atuação em defesa do Master ocorreu "regularmente, dentro dos limites legais e mediante a devida habilitação nos respectivos processos".

Já o desembargador Newton afirmou que mantinha uma relação pessoal com Vorcaro anterior aos fatos investigados. Segundo ele, pedidos relacionados a imóveis e transportes feitos ao empresário ocorreram no âmbito dessa relação privada e não tiveram relação com suas funções públicas. "Tratou-se de situação privada articulada com a profissional que presta serviços para o referido banco, sem qualquer vínculo com funções públicas. Por fim, nunca julguei qualquer causa de interesse do Banco Master", disse ele.



Em um dos diálogos, uma funcionária identificada no celular de Vorcaro como Ana Matos, da área de marketing do Master, afirma ter recebido um pedido do desembargador para um preço "promocional" pela hospedagem de Nunes Marques no hotel Fasano, de São Paulo.

"Oi Ana, tudo bem? Ministro Kassio me pediu para ver se vocês conseguem para ele uma tarifa promocional para o Fasano. Só uma diária. Entrando sexta e saindo sábado", diz a mensagem encaminhada por ela, em maio de 2025.

Na sequência, a funcionária escreveu a Vorcaro: "Recebi essa msg do Newton. Ok por vc?". O banqueiro respondeu: "Pode pegar e colocar minha conra [sic]". Um segundo depois, corrigiu: "Conta". Ana respondeu: "Ok".

Em outro diálogo, de 24 de outubro de 2024, Newton pede a Vorcaro para "ver a questão da F1". "Tudo tranquilo. Era só para te pedir para ver a questão da Fórmula 1 para mim". O banqueiro então repassa o contato da mesma funcionária da área de marketing e escreve ao desembargador: "Claro. Pede para aquela mesma turma. Sobre o kit, fala com a Ana. Veja quantos precisa e avisa ela". O pedido foi feito dez dias antes do Grande Prêmio de F1 realizado no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Antes, em maio do mesmo ano, Newton já havia procurado Vorcaro solicitando entradas para outro evento na capital paulista. Na ocasião, enviou mensagem ao banqueiro questionando: "To aqui em SP. Não consegue acesso para mim para esse show hoje no Rosewood". Desta vez, porém, Vorcaro responde que iria ver.

Cerca de três horas depois, o desembargador volta ao assunto: "Alguma notícia? Complicado pelo horário, não? A mulher que fica perguntando aqui kkk". O banqueiro responde: "Kkkk to tentando. Eu não comprei nada desse evento". Ao que Newton explica o motivo do pedido: "Ciro me disse que você mandava lá kkkk".

Além dos pedidos feitos diretamente a Vorcaro, as mensagens mostram que outros favores relacionados a Newton e à "turma do KN" chegavam a Vorcaro. Em um deles, um contato identificado como Leo Serrano, que seria uma espécie de operador de logística do banqueiro, repassa um pedido para acesso a um camarote na Marquês de Sapucaí em fevereiro deste ano.

"Dani, turma do KN/Newton me mandou aqui 6 nomes para colocar na lista do Camarote. Posso encaminhar isso lá pra lista do Camarote, neh?", questiona ele. Em seguida, encaminha mensagem com orientações sobre o passo a passo para que os convidados possam ter acesso ao local.

Além das mensagens, um arquivo encontrado no celular de Vorcaro mostra que o Master firmou contrato com o escritório da mulher de Newton que estabelecia honorários equivalentes a 5% de todo o benefício econômico bruto obtido pelo banco em ações relacionadas a precatórios do setor sucroalcooleiro. O documento e as mensagens foram revelados pelo site Metrópoles e confirmados pelo GLOBO.

Uma planilha também encontrada no celular de Vorcaro atribui aos créditos relacionados no contrato um valor de aproximadamente R$ 8,5 bilhões. Aplicado o percentual previsto no acordo, a remuneração potencial do escritório chegaria a cerca de R$ 427 milhões.

As mensagens encontradas no aparelho de Vorcaro mostram que Camilla Ramos acompanhava um julgamento no Supremo relacionado à controvérsia jurídica envolvendo esses créditos.

Em junho de 2025, a advogada enviou uma mensagem a Vorcaro classificando a manifestação de Nunes Marques em um caso que poderia impactar nos processos de interesse do banco como "excelente".

O julgamento citado não tinha o Banco Master como parte, mas discutia uma tese jurídica que poderia repercutir sobre outros processos envolvendo indenizações do setor sucroalcooleiro. Os ministros Dias Toffoli e Edson Fachin votaram no mesmo sentido de Nunes Marques nesse caso, enquanto Gilmar Mendes e André Mendonça divergiram.

Nunes Marques havia inicialmente se declarado impedido de participar do julgamento porque atuara no processo quando integrava o TRF-1, a mesma Corte de Newton. Depois, voltou atrás e participou da análise.

"(O ministro) compreendeu que tecnicamente não estava impedido, por se tratar de tese ampla, pediu retificação à Secretaria e acabou votando", diz a nota da assessoria do magistrado.

Interesse em precatórios

O interesse de Vorcaro em ações relacionadas ao setor sucroalcooleiro aparece em outras mensagens apreendidas pela PF no celular do banqueiro. Um relatório da PF mostrou diálogos que demonstravam preocupação de integrantes do Master com o posicionamento de Toffoli em um julgamento em que uma destilaria cobrava valores da União.

Um processo correlato também foi objeto de uma reunião entre Vorcaro e Gilmar Mendes no STF. O encontro ocorreu antes do julgamento e teve como tema a causa do setor sucroalcooleiro, envolvendo empresas diferentes.

Gilmar afirmou que a audiência ocorreu em ambiente institucional e ressaltou que o recebimento de advogados por magistrados é uma prerrogativa prevista em lei.

O ministro também destacou que, apesar do encontro, votou contra a tese que interessava ao Master no julgamento da empresa sucroalcooleira, acompanhado por André Mendonça. A posição vencedora foi formada por Fachin, Nunes Marques e Toffoli.

Segundo Gilmar, sua posição contrária ao pagamento dessas indenizações se repetiu em outros processos do setor.

"Em nenhum desses processos o ministro votou em sentido favorável aos interesses apontados pela reportagem — inclusive após a audiência mencionada", afirmou seu gabinete.

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