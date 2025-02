A- A+

PT Mensagens em grupo de Whatsapp com líder do governo indicam resistência a nome de Lula para presidir Corrente majoritária do partido expôs contrariedade com candidatura de Edinho Silva

Uma troca de mensagens no grupo de Whatsapp dos deputados da CNB, a corrente majoritária do PT, expôs a resistência de setores do partido à candidatura de Edinho Silva, nome preferido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a presidência do partido.

De acordo com a troca de mensagens revelada pela Folha de S. Paulo e confirmada por um dos deputados, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (CE), e o secretário de comunicação da legenda, Jilmar Tatto, fizeram objeções a um convite para um jantar com Edinho.

Guimarães considerou o convite precipitado pelo fato de a candidatura ainda não ter sido formalizada e levantou o risco de que ocorra uma divisão da corrente.

A atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vinha defendendo a escolha de um nome do Nordeste para a sua sucessão. A expectativa era que, com as sinalizações de que Gleisi será nomeada por Lula para assumir a Secretaria-Geral, o caminho ficasse livre para a consolidação de Edinho.

Em sua mensagem, Guimarães destacou que Gleisi não foi formalizada ministra.

O convite foi enviado pelo deputado Carlos Veras, coordenador da bancada da CNB e primeiro-secretário da Câmara. Tatto se queixou do fatro de o convite fazer menção à presença de “alguns deputados” porque a CNB busca o consenso progressivo. Também acrescentou que a mensagem era um desrespeito a Gleisi.

O jantar, que aconteceria na casa do deputado Reginaldo Lopes (MG), acabou cancelado por problemas de agenda.

De acordo com avaliação de um deputado, Edinho está tendo dificuldade de construir uma candidatura de unidade.

Para esse parlamentar, se não houver uma mudança de rumo, o ex-prefeito de Araraquara só vai se viabilizar com um “dedaço” de Lula.

Procurados, Guimarães, Tatto, Lopes e Veras não responderam.

A eleição para a presidência do PT vai acontecer em julho com o voto direto de filiados. Caso Gleisi seja confirmada como ministra da Secretaria-Geral, o partido terá que escolher um presidente para um mandato tampão.

Qualquer membro do diretório nacional pode ser alçado ao posto.

