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INVESTIGAÇÃO Mensagens indicam relação de proximidade entre Alcolumbre e Vorcaro, diz revista Presidente do Senado diz que 'supostas mensagens' não indicam 'ilegalidade alguma'; defesa de banqueiro não comentou

Mensagens extraídas pela Polícia Federal (PF) do celular de Daniel Vorcaro mostram uma relação de proximidade entre o ex-controlador do Banco Master e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Em uma das conversas, o senador trata o banqueiro como “meu amor” e afirma que o executivo é “seu irmão” para “vida toda”.

Os diálogos, revelados pela revista Veja, mostram Vorcaro parabenizando Alcolumbre, em 1º de fevereiro de 2025, pela sua eleição para presidir o Senado. “Parabéns meu amigo! Que venham seus melhores anos! Que Deus te abençoe nessa empreitada! Desejo muito sucesso”.

No dia seguinte, 2 de fevereiro, Alcolumbre responde em tom afetuoso: “Fala meu amor!”. Na sequência, agradece: “Muito obrigado por tudo, em especial pelo seu carinho e amizade fraterna!”. Depois, acrescenta apenas: “Gratidão!”.

Em nota, Alcolumbre afirmou que as "supostas mensagens" não indicam "ilegalidade alguma". "O presidente do Senado sabe de onde partiram essas falsas acusações e quais interesses estão por trás dessa ofensiva. Não se intimidará diante de ataques, pressões ou tentativas de atingir sua honra e sua trajetória pública. Irá até as últimas consequências, dentro da lei, para que a verdade seja integralmente esclarecida e para que sejam identificados e responsabilizados aqueles que estiverem por trás desse ataque baixo", afirma (leia a íntegra abaixo).



Também pocurada, a defesa de Vorcaro não se manifestou.

Em outro diálogo reproduzido pela revista, de 30 de março, Alcolumbre escreveu a Vorcaro: “Sou seu irmão!!!” e, em seguida, “Pra vida toda!!!”. O banqueiro respondeu com cinco emojis de coração e afirmou: “E eu seu. A qualquer tempo pra qualquer coisa” e “Nunca vou esquecer”.

As conversas também mostram o banqueiro combinando a participação de Alcolumbre em uma festa. Em um das conversas com Alcolumbre, Vorcaro repassa o endereço do evento e dá instruções sobre a roupa que os convidados deveriam usar: “Me avisem a hora que chegam. Vao cedo. Traje todo preto pra festa”

Alcolumbre tem sido criticado por senadores da oposição por não autorizar a instação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o caso Master. O parlamentar tem argumentado não ser o momento de iniciar uma apuração no Congresso, em meio ao processo eleitoral. Além disso, ele afirma que já há investigações abertas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal.

Um pedido para que o Supremo Tribunal Federal (STF) obrigue Alcolumbre a abrir a CPI, apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), foi negado na quarta-feira pelo ministro Cristiano Zanin. Para o magistrado, o parlamentar não apresentou provas de como foi a tramitação deste e de outros requerimentos no Senado.

Leia a íntegra da nota de Alcolumbre sobre as mensagens com Vorcaro:

NOTA À IMPRENSA

A Revista Veja promove mais um injusto ataque ao Presidente do Congresso Nacional, dessa vez lançando mão de supostas mensagens de teor pessoal, inclusive de terceiros, que não indicam ilegalidade alguma.

Esse sensacionalismo barato, movido por interesses ilegítimos, veio acompanhado da mais absoluta falta de ética da revista, que não cumpriu a regra básica de checar a informação e ouvir a parte atingida. Se fazem isso com um chefe de Poder, é de se imaginar o que estão a fazer com outros indivíduos e instituições.

No entanto, não conseguirá intimidar a Presidência do Congresso Nacional com esse expediente.

O presidente do Senado sabe de onde partiram essas falsas acusações e quais interesses estão por trás dessa ofensiva. Não se intimidará diante de ataques, pressões ou tentativas de atingir sua honra e sua trajetória pública. Irá até as últimas consequências, dentro da lei, para que a verdade seja integralmente esclarecida e para que sejam identificados e responsabilizados aqueles que estiverem por trás desse ataque baixo.

Medidas judiciais serão tomadas, não só para reparação dos danos causados, mas para a reposição da verdade.

Assessoria de Imprensa

Presidência do Senado

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