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Caso Vorcaro Mensagens mostram cobrança de Roberto Justus a Vorcaro por investimento na SteelCorp De acordo com conversas extraídas de celular apreendido pela PF, empresário tentou viabilizar aporte por dois anos, mas o negócio não foi concretizado

Mensagens trocadas entre Roberto Justus e Daniel Vorcaro, recuperadas pela Polícia Federal (PF) de um celular apreendido, revelam cobranças do empresário por um investimento na SteelCorp que nunca saiu do papel. Em uma conversa de dezembro de 2024, Justus demonstrou insatisfação com a falta de retorno do banqueiro e afirmou que não merecia o tratamento recebido.

As mensagens foram divulgadas pelo blog do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo a publicação, Justus procurou Vorcaro ao longo de 2024 e 2025 para viabilizar sua entrada como sócio da SteelCorp. Em mensagem enviada em 21 de dezembro de 2024, o empresário afirmou que tentava contato desde a segunda-feira anterior, sem conseguir avançar nas tratativas.

O aporte seria realizado em conjunto com João Carlos Mansur. Apesar de o contrato ter sido assinado em agosto, a operação não foi concluída até o fim daquele ano.

Na conversa, Justus disse ter apostado na parceria e deixado outras oportunidades de lado. Ele também ressaltou que a SteelCorp tinha negócios em andamento e precisava do investimento para dar continuidade aos projetos.

O empresário afirmou ainda que, após quatro décadas à frente de empresas, nunca havia enfrentado tanta dificuldade para conversar com um parceiro ou obter respostas. “Estou certo que não mereço isso”, escreveu.

Embora Vorcaro tenha assinado os documentos necessários para formalizar o acordo, o investimento não foi efetivado.

Mensagem

Outro registro mostra uma mensagem enviada por Justus a Vorcaro em 17 de novembro, pouco antes da primeira prisão do banqueiro, quando ele tentava deixar o país.

Na ocasião, Justus parabenizou Vorcaro por uma possível negociação envolvendo a venda do Banco Master ao grupo Fictor. Na mensagem, demonstrou satisfação com a perspectiva de conclusão do negócio e afirmou que o acordo poderia contrariar aqueles que defendiam a liquidação da instituição financeira.

A transação, no entanto, também não foi concretizada.

As conversas revelam dois momentos da relação entre os empresários: a cobrança pelo aporte na SteelCorp, diante da falta de avanço nas negociações, e a manifestação de apoio à possível operação envolvendo o Banco Master e a Fictor.

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