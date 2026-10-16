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justiça Mensagens mostram festa de Vorcaro para Kassio Nunes Marques com garotas de programa, diz revista Evento ocorreu em 28 de fevereiro de 2025 no apartamento triplex do banqueiro no Itaim Babi, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo

Mensagens apreendidas pela Polícia Federal (PF) mostram que o banqueiro Daniel Vorcaro organizou e pagou por uma festa com chef de cozinha e garotas de programa que, segundo os investigadores, seria para o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi revelada pela revista Piauí.

O g1 também teve acesso às 125 mensagens sobre o assunto. As conversas estavam no celular de Vorcaro, preso desde março na esteira das investigações sobre o Master.

As informações apontam que a festa ocorreu em 28 de fevereiro de 2025 no apartamento triplex do banqueiro no Itaim Babi, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo.

Três dias antes, as mensagens mostram Vorcaro perguntando a uma agenciadora de garotas de programa se ela estaria disponível no dia 28.

"Pode sexta à tarde?", perguntou. Rayanna, a agenciadora, confirma, e Vorcaro pede: "Arruma mais 1".

Já no dia 26 de fevereiro, dois dias antes da festa, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) Newton Ramos entrou em contato com um agente de viagens de Vorcaro e pediu um quarto para Nunes Marques se hospedar no hotel Fasano na sexta-feira.

As mensagens mostram que o desembargador, que é amigo de Nunes Marques, se referiu ao ministro como "KN". Newton Ramos já foi citado em outras conversas do caso do Master como membro da "turma do KN".

A reportagem da Piauí aponta que, também no dia 26, Vorcaro escalou um chef de cozinha para trabalhar na festa com o ministro.

"Sexta churrasco animado. Com min e (sic)", escreveu Vorcaro ao chef, sem completar a frase.Em outra frente de organização da festa, Vorcaro avisou seu arquiteto que receberia um ministro no seu apartamento na capital paulista.

"Vouch (sic) receber ministro aqui sexta. Alguém pode pintar isso", disse Vorcaro.

Preparativos para a festa

Na manhã do dia da festa, o chef de cozinha enviou para Vorcaro um arquivo com a lista de compras do evento. A reportagem da Piauí afirma que o gasto foi de R$ 21.121,90 em produtos como carnes, cinco latas de caviar e trufas.

Pouco depois, a agenciadora Rayanna afirmou a Vorcaro que não conseguiria comparecer no evento.

"Dani, eu não vou conseguir ir, posso mandar as duas? Eu conheço elas, são da minha confiança! Você vai adorar!", afirmou a agenciadora.

O banqueiro acabou concordando com a solução, após apresentar uma resistência inicial.

"Pode chamar as duas." Mas ressaltou: "Só lembra que sem celular".

A mensagens mostram também que Vorcaro pediu, no início da tarde, que seu arquiteto retirasse da varanda do apartamento um sofá que estaria rasgado.

"Pelo amor de Deus. Tira aquele sofa da varanda leo. Tô passando vergonha. Melhor deixar sem nada. Ele é logo na entrada, primeira coisa que a pessoa vê", disse o banqueiro.

Naquela tarde, Vorcaro escreveu para Luiz Rennó, que foi diretor jurídico do Banco Master. "Tá sp?" (sic), questionou. Rennó respondeu que estava trabalhando em Belo Horizonte. Vorcaro disse em seguida: "Eu fazendo graça pra ministro em sp".

Essa não é a primeira vez que Rennó aparece em mensagens investigadas no caso Master. No dia 1º de outubro de 2024, ele afirmou a Vorcaro que o Master havia saído vitorioso no processo da Alcídia —a disputa sobre precatórios do setor sucroalcooleiro que tramitava no Supremo Tribunal Federal (STF) e interessava ao banco.

No processo da Alcídia, Rennó alegou que os votos favoráveis tinham sido dos ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Nunes Marques. Ele enviou, em seguida, o contato do advogado Kevin Marques, filho de Nunes Marques, com a mensagem: "Dominado aqui". O episódio ocorreu cinco meses antes da festa no apartamento.

"Pode subir"

Às 14h04 da sexta-feira na qual ocorreu a festa, um homem identificado na agenda do celular de Vorcaro como "motorista" avisa ao banqueiro que "começou chegar meninas".

"Todas que chegarem. Pode subir. Oega [pega] carro dos homens quando chegarem. Fica embaixo você e geraldo e acompanha chegada", orientou Vorcaro.

O homem pergunta: "Fica com telefone das meninas?". Vorcaro diz que sim.

Pouco tempo depois, Vorcaro pediu ao mordomo Michael para abrir as janelas do apartamento onde ocorria a festa.

"Abre as janelassss!!! Parecendo enterro", disse. Às 14h49, o mordomo avisou: "Convidado chegou".

As mensagens não explicitam por quanto tempo o banqueiro participou presencialmente da festa. À noite, às 20h56, o mordomo escreveu a Vorcaro:

"Emprestei quarto do lado para ministro com cinco meninas. Liguei para pedir autorização, mas o senhor não viu".

"Claro que sim", concordou Vorcaro. "Sobe. Só fecha meu quarto. E mostra o outro. Se vier o terceiro coloca sala tv", completou.

Em seguida, o mordomo disse que a questão já estava resolvida, pois foram todos para o mesmo cômodo: "Eles foi fica junto" (sic).

O funcionário voltou a relatar para Vorcaro como estava o evento cerca de uma hora depois. "Aqui tá tranquilo já, pessoal tudo pelado na piscina, uma passou mau vomitou mais tá bem já", descreveu o mordomo.

"Pegou toalha para eles?", quaestionou Vorcaro. "Peguei sim. Ministro tá sem pressa nenhuma de ir embora, acabou de falar que está renovando para começar tudo novamente", informou o mordomo.

Já às 23h17, o funcionário escreveu: "Indo embora ele".

O mordomo mandou, em seguida, duas fotos do apartamento para o patrão. Na primeira, Michael disse que estava arrumando o local para não deixar para Selma, a empregada, "essas coisas".

Na segunda imagem, o funcionário disse: "Essas menina é artista olha onde achei embaixo do travesseiro".

As fotos mostravam três preservativos usados, espalhados sobre um tapete, e uma calcinha de renda preta, que havia sido encontrada entre o lençol e a fronha.

Uma semana depois

A mensagens mostram que, uma semana depois da festa — no dia 7 de março de 2025 — , Rayanna voltou a escrever para Vorcaro. "Boa tarde dani tudo bem? A minha amiga lá aquele dia ! Deu certo né?". "Ela disse que ficou com o Kassio! Ela tá me cobrando aqui", completou a agenciadora.

O banqueiro, então, pediu "dados e valor". Rayanna disse "10 né!", em referência a R$ 10 mil, e enviou sua chave PIX para que houvesse o pagamento.

Outro lado

Kassio Nunes Marques diz, em nota, que nunca favoreceu Vorcaro com suas decisões. Também negou irregularidades.

"O ministro Kassio Nunes Marques nunca votou a favor de Daniel Vorcaro (inclusive deu voto pela manutenção da prisão), nunca trocou mensagens com ele e nem pediu nada ao banqueiro.

O ministro também nunca autorizou ninguém a falar em nome dele e não pode se responsabilizar por conversas ou ações de terceiros. Seu filho nunca recebeu nada do Banco Master.

A matéria referenciada faz ilações e tenta relacionar tais diálogos com a atuação na Presidência do TSE, numa tentativa de fragilizar a condução da Justiça Eleitoral."

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