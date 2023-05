A- A+

CÂMARA FEDERAL 'Mentiroso contumaz' x 'lista de propina': Eduardo e Pimenta discutem após menção de rachadinha Ministro participou de sessão em comissão da Casa e protagonizou bate-boca com filho de ex-presidente

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) bateram boca durante uma sessão na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Pimenta participava de uma audiência na Comissão de Comunicação, Fiscalização Financeira e Controle da Casa quando foi inquirido pelo filho de Jair Bolsonaro. Antes de responder, o ministro de Lula fez menção às denúncias de supostas "rachadinhas" em diferentes gabinetes da família do ex-presidente, o que deu início à discussão.

O deputado federal questionou Pimenta sobre informações consideradas falsas compartilhadas por ele nas redes sociais. No início do ano, por exemplo, o ministro chegou a chamar de "fakeada" o atentado contra Bolsonaro durante a campanha de 2018.

— Por que vossa excelência não me perguntou quantas vezes eu falei que sua família tinha contas pagas por Fabrício Queiroz? — retrucou o titular da Comunicação no governo Lula.

Presidente da comissão e também alinhada a Bolsonaro, Bia Kicis (PL-DF) interrompeu o debate e afirmou que o ministrou não poderia atacar um parlamentar. Na sequência, o próprio Eduardo retomou a palavra:

— Não tem problema, deixa ele falar. Fala aí sobre ser o "Montanha" da Odebrecht. Se é fake news ou verdade que o nome de vossa excelência estava na lista de propina da Odebrecht com o nome de "Montanha" — disse o filho de Jair.

Foi a vez de Paulo Pimenta rebater:

— Não é verdade. Eu jamais estive presente em qualquer lista ou investigação sobre a Odebrecht ou qualquer coisa da natureza. Isso é uma mentira. E vossa excelência tenha a dignidade, então, de mostrar um documento, uma lista de qualquer lugar onde meu nome apareça — discorreu Pimenta, chamando, em seguida, Eduardo Bolsonaro de "mentiroso contumaz".

O ministro também ironizou a fala do parlamentar:

— Quando ouço a expressão "montanha", me lembro da montanha de votos que faço em cada eleição.

Em 2016, após firmar delação premiada com o Ministério Público Federal, um ex-executivo da Odebrecht, Benedicto Júnior, apresentou uma lista com centenas de nomes de políticos e autoridades e seus respectivos apelidos para, segundo ele, ocultar o recebimento de propina entregue pela empreiteira. Paulo Pimenta aparecia, de fato, na relação como "Montanha", mas a Justiça acabou trancando as investigações que miravam o ex-parlamentar e hoje ministro.

