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Política Mercadante aponta risco à soberania e critica ideia de abrir dados do país aos EUA Presidente do BNDES combateu neocolonialismo e defendeu controle sobre minerais estratégicos

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, criticou duramente, nesta quarta-feira (23), a proposta do candidato Flávio Bolsonaro (PL) de incluir a participação dos Estados Unidos no processo de transição de governo caso vença o pleito presencial.



Durante participação na 5ª edição da J.Safra Investment Conference, em São Paulo (SP), o gestor alertou para os riscos de exposição de informações estratégicas do Estado e defendeu a autonomia nacional na gestão de recursos minerais e tecnológicos.

Acesso a dados sensíveis Mercadante ponderou que o período de transição presidencial envolve o repasse de dados sigilosos de setores vitais da administração pública, como Defesa, Banco Central, sistema PIX e operações do sistema financeiro. O dirigente da estatal questionou a razoabilidade de compartilhar esse nível de acesso com governos estrangeiros.

“Você tem acesso a todas as informações, da defesa, de milhares de clientes, do Banco Central, do PIX. Como é que você vai abrir essas informações para outro país?”, questionou.

O presidente do BNDES também reprovou manifestações de apoio a sanções e sobretaxas comerciais aplicadas contra o mercado nacional. “O cara faz um tarifaço de 50% e o pessoal põe o chapeuzinho do Maga, vai com a bandeira americana e sai batendo palmas na rua. Isso não tem como dar certo”, criticou.

Alerta contra neocolonialismo Ao abordar a geopolítica dos recursos naturais, Mercadante advertiu para o perigo de o Brasil submeter suas decisões de desenvolvimento a interesses externos. O gestor rechaçou a possibilidade de condicionar a exploração de riquezas da Amazônia e de minerais críticos a consultas prévias a autoridades norte-americanas.

“Nós não podemos vender nenhuma empresa, nem podemos definir o que nós vamos explorar antes de consultar se os americanos têm interesse. Nós vivemos 400 anos como colônia. Nós estamos indo para um neocolonialismo digital e um neocolonialismo na região. Isso não é sustentável, isso não é correto”, declarou.

Autonomia e posição internacional Na avaliação de Mercadante, a extensão territorial, a relevância econômica e as reservas minerais do país exigem uma postura de altivez e pragmatismo no cenário global.

“Nós somos grandes demais para aceitar o que quer que seja. Nós precisamos defender e falar e mostrar o Brasil para o mundo com altivez, com autonomia, com interdependência, com realismo em relação aos minerais críticos. Nós somos um país independente, nós somos um país grande, nós estamos entre as três maiores economias do mundo, na nova fronteira mineral”, concluiu.

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