S�b, 27 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado27/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tarifaço

Mercadante diz que BNDES vai proteger empresas prejudicadas por tarifas de Trump

Presidente do banco anunciou que nos próximos dias mais R$ 5 bilhões serão disponibilizados

Reportar Erro
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio MercadanteO presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem como objetivo proteger as empresas afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos, disse hoje o presidente do banco, Aloizio Mercadante, em entrevista ao programa "Brasil do Povo", de José Luiz Datena na Rede TV.

Mercadante explicou que o banco tem uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas afetadas pelo tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para ele, o Brasil "entrou de gaiato na história" das tarifas. Ele anunciou que nos próximos dias mais R$ 5 bilhões serão disponibilizados em financiamentos para as empresas.

Leia também

• BNDES financiará R$ 3,3 bilhões ao setor naval, rodovias e agroindústria em SC

• BNDES aprova R$ 1,2 bi para empresas afetadas pelo tarifaço

• BNDES: empresas impactadas por tarifaço podem iniciar pedidos de crédito do Plano Brasil Soberano; veja como fazer



Mercadante também disse que não sabe as razões pelas quais os Estados Unidos estão agindo assim em relação ao Brasil, mas disse entender que uma das causas dessas brigas está nas redes sociais, que "intoxicam as relações sociais e polarizam a sociedade".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter