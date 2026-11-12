Mercado promove "verdadeira chantagem" com governo Lula, afirma ex-presidente da Câmara

A- A+

Eleito para o novo mandato como deputado federal por São Paulo, Arlindo Chinaglia (PT) avalia que seu partido precisa iniciar um processo de reconstrução. Ex-presidente da Câmara dos Deputados, ele pondera que o governo Lula (PT) precisará mudar suas articulações para não ficar refém do Congresso Nacional. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", Chinaglia também analisou o resultado das eleições e criticou a postura de “chantagem” do mercado financeiro com relação ao governo reeleito. “O mercado precisa entender que o povo brasileiro elegeu alguém que vai honrar, o que não significa que Lula vai fazer loucura”, disparou.

Há uma pressão do mercado para saber da equipe econômica, mas ainda não há previsão de anúncio. O que está faltando?

É surpreendente o comportamento do mercado, mas nem tanto. O mercado está sempre contra alguém que divide a renda, que tem programa social. Parece que eles esquecem que Lula é o presidente atualmente. Qual é a crise no governo? Zero. O que eles alegam é que a dívida pública está muito grande e que isso é decorrência de gastar muito dinheiro. Primeiro, quando se fala em déficit primário, não se coloca o gasto com a própria dívida pública. Se fala de gasto, quando na verdade é investimento em programas sociais, para proteger micro e pequenas empresas, que mais geram empregos no país. Mas qual é a pressão, uma verdadeira chantagem? O mercado, quando acreditou que Flávio iria ganhar, ele estava copiando e dizendo que ia continuar o Bolsa Família, o Pé-de-Meia, tudo aquilo que Lula já está fazendo. E o mercado não se abala. Mas o mercado não sabia que Flávio estava mentindo. E eles sabem que Lula cumpre o que fala. E o que o presidente já disse é que quem pagará a conta não serão os mais vulneráveis da sociedade. E quando eles abordam, ameaçando com fuga de capitais, eles não levam em conta que o Estado subsidia os mais ricos do país, seja com o Plano Safra para o agronegócio, seja a renúncia fiscal que chega a R$ 900 bilhões.

Nos últimos dias, a proposta do economista André Lara Resende sobre redução da taxa básica de juros, a Selic, ganhou o noticiário. Qual sua visão?

Quando eles falam do gasto da dívida, parece que eles não querem continuar ganhando dinheiro do sistema financeiro. A dívida não é tão grande, se comparada à de outros países do mundo. Quanto ao Lara Resende, ele é um dos pais do Plano Real, é banqueiro e parece que é alguém do movimento popular radical de esquerda. Não (risos). O mercado precisa entender que o povo brasileiro elegeu alguém que vai honrar. Não significa fazer loucura. E o presidente Lula está num processo de preparação, está falando de dívida, de ajuste fiscal. Eles sabem que isso vai ser feito com responsabilidade. Foi Lula quem pagou a dívida com o FMI nos mandatos anteriores, que pagou a dívida com o grupo de Paris, que colocou as reservas cambiais do Brasil em R$ 300 bilhões. Nunca ninguém fez isso. Lula não é um qualquer e, portanto, pode e deve ouvir quem ele quiser para tomar a decisão que quiser.

A permanência de Dário Durigan no Ministério da Fazenda ganhou força nos últimos dias. É um nome que lhe agrada?

Eu não tenho todos os elementos para fazer essa avaliação. Mas acho que ele está bem no ministério. Empresários conversaram com o ex-ministro Antônio Palocci e pediram uma aposta, e ele falou do Durigan. Apesar de bastante jovem, ele se credenciou. A decisão é do presidente. Agora, acho que qualquer ministro, a começar pelo ministro da Fazenda, tem que apresentar ao presidente qual é o plano e depois cumprir com esse plano. Nossa dificuldade não será no ministério, ela está no Banco Central. O Brasil tem os maiores juros do planeta, e temos uma combinação bastante cruel de dívida pública e juros altos. O setor produtivo gosta de ganhar dinheiro, assim como o setor financeiro. Eu gostaria de ouvir de um candidato que vai reduzir bastante a renúncia fiscal. Se fala do Pé-de-Meia, mas não se fala de renúncia fiscal. Acho que (o mercado) recebe muito do estado que condena, mas nunca vi ninguém falar mal do BNDES que empresta a eles.

Como o governo deve articular com o centrão sem se tornar refém?

É difícil encontrar um brasileiro com maior experiência em negociação que o presidente Lula. Me surpreendeu que no começo do governo ele entregou três ministérios para o MDB, para o PSD e para outros partidos. Porque quando você dá ministérios logo de cara, se amanhã não estiver funcionando bem, muitas vezes você fica sem condições de demitir ministro de determinado partido. Temos que lembrar que esse é o Congresso que o povo elegeu, não nos cabe ter divergência. O que não acho razoável é que no dia que o União Brasil recebeu três ministérios, o líder falou na imprensa que não apoiava o governo, que os três eram escolhas pessoais do presidente. Ora, um ministro precisa estar confortável na defesa do ministério e do governo que ele compõe. E muitas vezes vêm ataques de determinado setor, e eles ficam calados.

Então os ministros que forem nomeados do centrão têm que trazer votos?

Tem que ter responsabilidade no Congresso. Isso tem que ser falado. Tem muitas bancadas que são divididas, mas o ministro tem o compromisso de ter a maioria de sua bancada. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já fazia isso, e era até muito organizado nesse aspecto. Acho que tem que se estabelecer, fazer acordos e ir avaliando para não ficar refém. O problema é que tem partido que quer o cargo, quer o ministério, mas não quer ser da base. Então é apenas alguém que está pegando algo emprestado que lhe agrada naquele momento. A composição é necessária, já está na nossa história. Acredito que será melhor que nesse atual mandato.

O ex-ministro José Dirceu declarou recentemente que a vitória no segundo turno não foi do PT. Essa também é sua avaliação?

A eleição do segundo turno foi ganha pela mobilização da sociedade. Fui a todas as manifestações da avenida Paulista, e muita gente me abordava dizendo que não era do PT, mas iria votar no Lula. O fator Flávio Bolsonaro assustou as pessoas, e aconteceram cenas fantásticas, como netos carregando avós para votar. Aqueles que resistiram à ditadura foram aqueles que vieram para garantir a democracia. Por outro lado, temos que tentar corrigir, e em parte a gente corrigiu, as diferenças sociais, a brutal concentração de renda. O recado que incorporo é esse. Temos que ter essa dimensão. O presidente Lula tem que ouvir a sociedade e fazer um governo de coesão nacional. As pesquisas mostram que mais da metade dos bolsonaristas torcem e acreditam que o Brasil deve ir bem. E quem governa o país governa para a totalidade, o que não significa abandonar aquilo que são suas prioridades.

Ele também disse que o partido precisa urgentemente de uma renovação...

Talvez eu seja bastante minoritário no que vou dizer. Ficou mais que evidente que só apresentar as conquistas sociais das pessoas não era suficiente para ganhar a eleição. Se pegar a extrema direita, que não fez nada de bom e ainda tentou dar o golpe do 8 de janeiro, o que avalio é que abdicamos em grande medida da disputa política ideológica. Você conversa com um bolsonarista, ele fala de aborto, fala que onde tem Bolsa Família o pobre não trabalha. Então acho que devemos fazer o debate na sociedade. Não temos que temer disputar valores. Não é de forma presunçosa, mas a gente tem a convicção de que estamos do lado certo da história. O que o presidente Lula deve fazer é distribuir renda. A direita não se apoia na disputa de realizações. Então devemos continuar e entrar na disputa.

Qual a importância do Exército do Janones para a reeleição do presidente?

Acho que foi fundamental. Ele injetou um entusiasmo e acertou tanto na mobilização que se for comparar com a comunicação do governo ou da campanha, ele deu um banho. Não sei se seria exagerado dizer que sem Janones não teríamos ganho. Confesso que a mobilização me chama atenção. Ele injetou uma energia, teve uma iniciativa corajosa, não vacilou, manteve o ânimo, foi um grande comandante desta operação. Claro, a gente não pode esquecer que a militância organizada é uma grande força da democracia. Só tenho elogios ao Janones. Claro que o resultado nos leva a fazer uma análise retroativa. Quando chegamos no 2º turno, todos ficaram muito preocupados vendo um indivíduo desqualificado como Flávio disputando. Corremos um sério risco. Janones tem minha admiração e reconhecimento.

Há uma reunião do diretório nacional do PT nesta sexta-feira (13). O que espera que seja debatido?

Creio que temos que discutir o que o PT pensa para o país. Se não tivermos um grau de iniciativas, a direita vai pressionar o governo o tempo todo. Nós temos que pressionar também, para ir na sociedade. Nesse processo em que o PT sofre uma rejeição grande, ele também tem 30% da preferência. Outros partidos não suportariam os ataques que o PT sofre, que são grandes e continuados. Tem uma rejeição, mas a responsabilidade de tratar isso é nossa. Temos que colocar no balanço das eleições e ver o que o PT tem que fazer para melhorar seu desempenho. O PT se habituou a se apoiar no Santo Lula. Temos que fazer um plano de trabalho, a começar pelos municípios. O PT tem que se concentrar na sua reconstrução, no seu aperfeiçoamento. Ele é apenas um instrumento como qualquer partido, e se você não afina esse instrumento não vai dar certo.

A sucessão do presidente Lula estará na pauta?

O presidente Lula sempre foi maior que o PT. Sempre foi assim, a partir de dado momento em que ele adquiriu essa projeção. Acho que discutir as falhas do PT, da coordenação da campanha, é fundamental. O próprio presidente Lula fez essa crítica, disse que nunca participou de uma campanha tão desorganizada, com uma coordenação razoavelmente inacessível. O comando foi para o tudo ou nada, mas felizmente deu certo. O que não acho razoável é imaginar quem vai substituir Lula daqui a quatro anos. É presunçoso fazer cálculos quando temos o dever de fazer um bom governo. Essa é a discussão. O processo seleciona, não são as disputas internas que vão nos convocar.

Falando nas divergências internas, foi noticiada a possível expulsão de alguns integrantes, como o prefeito de Maricá, Washington Quaquá. Isso pode mesmo acontecer?

As divergências no PT ocorrem desde que fundamos o partido. Seguramente há divergências. O que surpreende é que isso veio a público já com uma proposta de expurgo, de expulsão. Não quero entrar em detalhes, mas Quaquá questionou Edinho Silva como presidente nacional do PT, fazendo referência a uma circunstância em que o PT de Araraquara (base de Edinho) teria sido beneficiado. Não estou tomando lado, mas o debate não é proibido, é bem-vindo, e se tiver que haver mudanças de rumos vamos fazer, mas com um processo em que todos tenham direito de defesa. Mas avalio que o balanço mais importante que o PT tem que fazer é o balanço eleitoral. Nós quase perdemos as eleições e isso ainda não foi discutido. Acho que a prioridade é uma análise de conjuntura, falar da realidade do país. Questões internas podem e devem ser tratadas também, mas não vejo esse debate como prioritário no momento. Vai ser feito, mas há ações mais importantes.

O PT seguirá dependente da figura de Lula?

É um tremendo desafio. O processo vai definir as coisas, mas o PT tem que se concentrar em discutir propostas e tentar contribuir com a mobilização da sociedade. Lula é a figura mais importante do país, não só como presidente da República, mas agora ele virou uma referência mundial maior ainda. É ilusão achar que podemos substituí-lo. Lula não tem substituto. Nenhum futurista ou roteirista conseguiria imaginar a vida do presidente Lula. Só não é inacreditável porque aconteceu. Seria bobagem procurar alguém para substituí-lo. Não terá, o Brasil será outro, o PT será outro. O processo é que vai definir. Não trabalho com a hipótese de pensar em substituto, o que não quer dizer que não tenham pessoas que não possam ocupar a Presidência da República. Vai exigir trabalho, mas na sociedade está cheio de Lulas.

Veja também