Mercosul anuncia início de negociações para acordo comercial com Vietnã

Os países do Mercosul que assinaram o Tratado de Assunção (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e o Vietnã anunciaram neste sábado, 20, o início de negociações para um acordo comercial preferência entre as duas partes.

"O futuro acordo buscará promover a expansão do comércio por meio da eliminação de tarifas e tratar de medidas não tarifárias relevantes, a fim de facilitar o acesso efetivo aos mercados e assegurar que os fluxos comerciais reflitam o potencial de suas economias", afirma um comunicado conjunto do Vietnã e dos países do Mercosul



As duas partes estão em tratativas finais para o termo de referência que servirá como base para as negociações.



O documento vai definir a estrutura e escopo do acordo, inclusive as áreas a serem abrangidas, de acordo com o comunicado oficial.



"Este passo representa um marco importante rumo ao estreitamento dos vínculos entre o Mercosul e o Vietnã, dando início a um processo de negociação que promoverá a integração regional e contribuirá para relações econômicas mais dinâmicas e mutuamente benéficas entre as duas partes", conclui o comunicado.





O anúncio das negociações entre estes países do Mercosul e o Vietnã acontece em meio às dificuldades do bloco para chegar a um acordo de livre comércio com a União Europeia, que acabou sendo adiado para 2026.



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste sábado em Foz do Iguaçu que o bloco continuará trabalhando com outros parceiros comerciais enquanto não fecha com os europeus.



Lula citou a ampliação do acordo com a Índia, a retomada de conversas com o Canadá e discussões com os Emirados Árabes.



O presidente brasileiro falou também do estreitamente de laços comerciais na América Latina, com países como o Panamá.

