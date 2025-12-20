Mercosul anuncia marco de parceria estratégica com o Japão

A- A+

O Mercosul divulgou um documento que estabelece o marco da parceria estratégica do bloco econômico com o Japão. A primeira rodada de negociações deve ocorrer no início de 2026, sob a presidência 'pro tempore' do Paraguai, aponta comunicado conjunto com o país asiático.



Com um comércio bilateral que alcançou US$ 13 bilhões em 2024, os parceiros destacam no texto o "potencial significativo para aprofundar e diversificar suas relações econômicas".



"Sob o marco, o Japão e os Estados partes do Mercosul buscarão elevar sua cooperação a patamar mais elevado, fortalecendo ainda mais as relações estratégicas sob uma perspectiva ampla e de longo prazo, fundamentada no comércio e no investimento", indica o documento.





Entre os destaques do acordo está a cooperação em áreas econômicas de vanguarda, como cadeias de suprimentos, economia digital, transições energéticas e transformação verde.



O anúncio foi feito em meio à 67ª Cúpula do Mercosul, em Foz do Iguaçu, neste sábado, 20.



A notícia indica o esforço do bloco econômico da América do Sul para fechar novos acordos globais enquanto também mantém negociações com a União Europeia. No período da tarde deste sábado, também foi lançada a negociação para acordo com o Vietnã.

