Mesada de R$ 300 mil e hospedagens em NY: PF lista vantagens indevidas de Vorcaro para Ciro Nogueira
Agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do senador em Brasília
A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira um mandado de busca e apreensão na residência do senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro. A medida foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que listou provas levantadas pela PF de que o parlamentar supostamente recebeu vantagens ilícitas do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.
Entre as "vantagens indevidas", citadas pela PF, estão a participação em uma empresa por um valor abaixo do mercado, a identificação de pagamentos mensais recorrentes de R$ 300 mil, o uso de um imóvel de Vorcaro como se fosse do próprio senador e o custeio de viagens internacionais, como hospedagens, restaurantes e voos privados.
Leia também
• PF diz que emenda de Ciro Nogueira para ampliar cobertura do FGC foi redigida pelo Banco Master
• Líder do centrão, ex-ministro de Bolsonaro e "amigo de vida" de Vorcaro: quem é Ciro Nogueira
• PF aponta que Ciro Nogueira recebeu vantagens indevidas de Vorcaro
Segundo as investigações, Vorcaro teria pago para Ciro hospedagens no Park Hyatt New York, hotel cinco estrelas com diárias de mais de R$ 10 mil, despesas em restaurantes de elevado padrão e "outros gastos atribuídos ao parlamentar e à sua acompanhante". A PF também aponta que houve disponibilização de cartão destinado à cobertura de gastos pessoais.
Entre os elementos de prova, os investigadores destacaram comprovantes bancários de transferências, registros de viagens e mensagens. Segundo a decisão de Mendonça, esse conjunto probatório indica a "possível prática de atos de corrupção, operações de lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial e continuidade delitiva".