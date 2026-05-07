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CASO MASTER Mesada de R$ 300 mil e hospedagens em NY: PF lista vantagens indevidas de Vorcaro para Ciro Nogueira Agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do senador em Brasília

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira um mandado de busca e apreensão na residência do senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro. A medida foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que listou provas levantadas pela PF de que o parlamentar supostamente recebeu vantagens ilícitas do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Entre as "vantagens indevidas", citadas pela PF, estão a participação em uma empresa por um valor abaixo do mercado, a identificação de pagamentos mensais recorrentes de R$ 300 mil, o uso de um imóvel de Vorcaro como se fosse do próprio senador e o custeio de viagens internacionais, como hospedagens, restaurantes e voos privados.

Segundo as investigações, Vorcaro teria pago para Ciro hospedagens no Park Hyatt New York, hotel cinco estrelas com diárias de mais de R$ 10 mil, despesas em restaurantes de elevado padrão e "outros gastos atribuídos ao parlamentar e à sua acompanhante". A PF também aponta que houve disponibilização de cartão destinado à cobertura de gastos pessoais.

Entre os elementos de prova, os investigadores destacaram comprovantes bancários de transferências, registros de viagens e mensagens. Segundo a decisão de Mendonça, esse conjunto probatório indica a "possível prática de atos de corrupção, operações de lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial e continuidade delitiva".

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