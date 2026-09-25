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Eleições 2026 Mesmo com chuva, apoiadores começam a se concentrar para ato de Lula no Recife Presidente já chegou a Pernambuco e vai participar de caminhada ao lado do candidato João Campos

Aliados, militantes e apoiadores do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já se concentram, na manhã desta sexta-feira (25), no Cais de Santa Rita, na área central do Recife, para acompanhar a caminhada do candidato à reeleição.



Além destes, agremiações culturais estão concentradas frente ao Novotel, de onde se espera que o presidente Lula saia em direção ao Marco Zero, onde está posicionado um trio elétrico para o discurso do mandatário.

O ato também reúne apoiadores do candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), e dos candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), integrantes da Frente Popular de Pernambuco, que também reúne o PT, PV e PCdoB.

A concentração começou às 8h e a caminhada está prevista para ter início às 10h, seguindo em direção ao Marco Zero, no Bairro do Recife.

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