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Eleições 2026 Mesmo com Marçal na campanha, PRTB nega apoio e acusa Flávio de 'enganar conservadores' Marçal anunciou em 29 de setembro sua entrada na campanha de Flávio, com atuação na elaboração de propostas voltadas ao empreendedorismo

O presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, que inicialmente concorreu como vice de Pablo Marçal e depois assumiu a candidatura do partido à Presidência, reiterou que o partido não apoiará nenhum dos candidatos no segundo turno, apesar da participação do empresário na campanha de Flávio Bolsonaro (PL). Em carta aberta divulgada em meio a cobranças por um posicionamento do partido, Avalanche fez críticas ao candidato do PL, a quem acusou de representar uma "pseudodireita", e questionou sua aproximação com partidos do Centrão.

"Tampouco manifesto apoio a Flávio Bolsonaro. Entendo que ele representa uma pseudo-direita e que vem enganando parcela significativa do eleitorado conservador", afirmou.

Marçal anunciou em 29 de setembro sua entrada na campanha de Flávio, com atuação na elaboração de propostas voltadas ao empreendedorismo. Avalanche, que assumiu a candidatura presidencial do PRTB após o indeferimento do registro de Marçal, renunciou à disputa no dia seguinte e já havia anunciado que não apoiaria nenhum dos candidatos no segundo turno.

Na carta, o dirigente questionou a promessa de integrantes da direita de defender o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Avalanche, Flávio não teria autonomia para enfrentar a Corte, diante de investigações que, conforme sustenta, envolvem o candidato.

"Flávio Bolsonaro não promoverá nenhum impeachment de ministro", afirmou. Avalanche também mencionou o caso Banco Master, o caso Dark Horse e as investigações sobre rachadinhas, registrando no documento que o candidato nega irregularidades.

O presidente do O presidente do PRTB também criticou a aproximação de Flávio com partidos que classificou como integrantes do Centrão, citando PP, União Brasil, Republicanos, Podemos, MDB e PSD. Avalanche questionou o que essas legendas teriam recebido em troca do apoio ao candidato do PL.

"O que prometeu a essas legendas em troca do apoio? Quem governará o País, caso seja eleito: o presidente ou o Centrão? E o Centrão, que se organizou em torno dele, apoiaria o impeachment de ministros do Supremo?", questionou.

Avalanche chegou a afirmar que o PT estaria, ironicamente, mais distante do sistema político que critica, em razão do alinhamento dos partidos de centro à candidatura de Flávio. Ressaltou, porém, que a avaliação não representa qualquer aproximação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Nesse cenário, quem hoje, ironicamente, parece estar de fora do sistema é o Partido dos Trabalhadores, isolado em relação aos partidos do Centro. Que fique claro: isso não significa apoio ao PT", afirmou.

Ao reafirmar a posição de neutralidade no segundo turno, Avalanche disse que o PRTB pretende manter-se como uma terceira via. "Por essa razão, o PRTB, que em breve passará a se chamar Brasileiro, não declara apoio a nenhum dos candidatos do segundo turno. Somos a terceira via", afirmou.

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