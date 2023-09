A- A+

reforma ministerial Mesmo com ministério, Republicanos diz que não fará parte do governo Lula e seguirá 'independente' Nota assinada pela executiva nacional do partido diz que Silvio Costa Filho terá que se afastar das funções partidárias e da presidência do Republicanos em Pernambuco

Um dia após a confirmação da ida do deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) para o Ministério de Portos e Aeroportos, a Executiva Nacional do partido soltou nota para dizer que não fará parte do governo Lula e continuará com postura "independente".

"O Republicanos vem a público reiterar, mais uma vez, que não fará parte da base do governo Lula e seguirá atuando de forma independente", diz a nota assinada.

A visão é de que o ministério se trata de um convite pessoal do presidente Lula ao parlamentar. A executiva diz que Costa Filho terá que se licenciar não só do cargo de deputado federal, como também das suas funções partidárias.

"Silvio Costa, como anunciado pelo próprio deputado nesta quarta-feira (5/9), deverá se licenciar não somente do cargo de deputado federal, mas também de suas funções partidárias, tanto na presidência do partido em Pernambuco quanto do cargo de 1º tesoureiro na Executiva Nacional Do Republicanos".

Veja abaixo a íntegra da nota:

"Reconhecemos a trajetória política do deputado, que sempre contribuiu para o desenvolvimento do Republicanos e seguiu orientações do partido em votações no Congresso Nacional.

"Por fim, reafirmamos nosso compromisso público de seguir apoiando o que for bom para o povo brasileiro e o Brasil."

