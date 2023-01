A- A+

brasília Mesmo detidos em ginásio da PF, golpistas usam celulares e expõem vídeos nas redes sociais Na internet, são vários os vídeos que circulam com imagens gravadas dentro do ginásio

Apesar de detidos, os mais de 1.200 golpistas que foram levados em ônibus a um ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal, em Brasília, nessa segunda-feira (9), continuam usando celulares e publicando vídeos de revolta nas redes sociais.

Eles estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, e foram retirados do local por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um dia após terroristas inconformados com o resultado das eleições invadirem e causarem destruição nos prédios dos três poderes.

Na internet, são vários os vídeos que circulam com imagens gravadas dentro do ginásio. Uma postagem mostra os bolsonaristas detidos cantando um louvor. Na filmagem, a maioria está sentado em cadeiras e na arquibancada, com bolsas, sacolas e travesseiros. Outras pessoas também aparecem portando celulares.

Mais de 1.200 pessoas que participavam do acampamento extremista em frente ao QG do Exército, em Brasília, aguardam num ginásio para serem ouvidas pela Polícia Federal. pic.twitter.com/msUdBUPG77 — Eixo Político (@eixopolitico) January 9, 2023

Em uma outra publicação que circula na internet, um dos detidos diz que a comida servida "é horrível" e que "nem cachorre come", enquanto mostra marmitas com linguiça e macarrão parafuso.

AGORA EM BRASÍLIA

Bolsonaristas reclamam da comida na detenção da Polícia Federal.



Condições dignas para todos os encarcerados sempre foi uma luta dos militantes dos direitos humanos... sabe quem sempre foi contra os DH?



Vocês.



Quero ver falar mal da Maria do Rosário agora. pic.twitter.com/YSF03thGh7 — Rafael Barroso (@rafaelhbarroso) January 10, 2023

Uma outra postagem mostra diversos detidos dormindo no ginásio. A pessoa que filma a cena questiona: "Onde está os Direitos Humanos? O que essas pessoas fizeram de errado para merecer isso?".

10.01.23 BRASÍLIA – DF

Ginásio de Esporte Policia Federal

1:32h

Vídeo uma pessoa fala “Onde está os Direitos Humanos, o que estas pessoas fizeram de errado" "O exército tirou as pessoas da frente do QG dizendo que iriam conduzir para um lugar seguro"@exercitooficial pic.twitter.com/g518CnzBy9 — QG FATO  (@eas_info_br) January 10, 2023

Ao jornal Folha de São Paulo, a Polícia Federal informou que as pessoas continuam com acesso aos celulares porque não estão presas e sim detidas para serem ouvidas e identificadas.

