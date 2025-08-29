A- A+

Entrevista "Mesmo humilhado, Bolsonaro continua confiante", diz aliado histórico Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o deputado federal Hélio Lopes (PL/RJ) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem sofrendo um processo de "perseguição total" por parte do Supremo

Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o deputado federal Hélio Lopes (PL/RJ) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem sofrendo um processo de “perseguição total” por parte do Supremo Tribunal Federal (STF) e de órgãos de investigação. Segundo ele, a presença de agentes policiais na residência de Bolsonaro, em regime permanente, é uma situação inédita no país e caracteriza um “desrespeito” não apenas ao ex-presidente, mas também à sua família.

Lopes relatou que tentou visitar Bolsonaro após a decisão que determinou seu recolhimento domiciliar, mas que ainda aguarda autorização do STF. “Eu solicitei uma visita. Até hoje, o STF não respondeu se eu poderia visitá-lo ou não. Mas eu creio em Deus que vai dar certo. Vamos vencer essa perseguição em nome de Jesus”, declarou. O parlamentar acrescentou que, na última vez em que esteve com o ex-presidente, há cerca de duas semanas, ele se mostrou animado e confiante.

O deputado rejeitou as suspeitas de que Bolsonaro poderia deixar o Brasil para evitar a Justiça. Para ele, a hipótese não se sustenta, já que o ex-presidente teria demonstrado o contrário ao retornar ao país após um período no exterior. Lopes também criticou a apreensão dos celulares de Bolsonaro, sem que, segundo ele, tenham sido apresentadas provas concretas de irregularidades.

Questionado sobre as declarações da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que afirmou que o marido vem passando por um processo de humilhação, Hélio Lopes concordou de forma enfática. “Mil por cento. Humilhação total. Um desrespeito total. Com o presidente Bolsonaro, com seus familiares e com quem ama o Brasil”, disse. Ele defendeu ainda que o Congresso Nacional precisa se fortalecer para garantir o equilíbrio entre os Poderes."

Amigo pessoal de Bolsonaro há mais de 20 anos, o deputado lembrou que ambos se conheceram no meio militar. Sobre o futuro político, Lopes evitou especular sobre quem poderá ser o candidato do grupo em 2026, caso o ex-presidente não esteja apto a disputar. “Essa é a pergunta que todos querem saber a resposta. Eu não sei. Se eu soubesse, falaria”, afirmou.

