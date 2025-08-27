A- A+

CORAÇÃO Mesmo internado, Suplicy participou online de congresso sobre renda básica Deputado estadual do PT está no Hospital Niterói D'Or e deve passar por cirurgia de marcapasso

O deputado estadual de São Paulo Eduardo Suplicy ( PT), internado às pressas no Hospital Niterói D’Or, no Rio de Janeiro, após um quadro de mal-estar, manteve a agenda de participação no Congresso Latino-americano da Renda Básica, realizada na cidade fluminense. Principal causa da carreira do parlamentar, nem mesmo a internação o manteve longe de debater o assunto, embora de forma remota.

“Mesmo me sentindo bem, fui transferido para o hospital Rede D’Or, em Niterói, para a realização de exames. Só pude participar on-line do 24º Congresso Internacional da BIEN. Sigo com toda energia em defesa da implantação da Renda Básica Universal e Incondicional”, escreveu Suplicy nas redes sociais, ao comentar o imprevisto.

Como mostrou O Globo, o petista, hoje com 84 anos, deve sofrer uma cirurgia de implante de marca-passo, mas mesmo assim manteve o ânimo ao explicar o problema:

“A vida nos reserva surpresas e, infelizmente, desta vez me pegou durante o Congresso Latino-americano da Renda Básica. Após sentir um mal-estar em Maricá (RJ), tive a oportunidade de conhecer o excelente hospital Dr. Ernesto Che Guevara, onde foi constatada uma arritmia.”



Agradecendo o carinho e a preocupação demonstrados nas redes, o parlamentar encerrou a mensagem pedindo a compreensão dos participantes do congresso. “O Rio de Janeiro se tornando a capital brasileira da Renda Básica no mundo!”, concluiu.

Eleito com 807 mil votos para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em 2022, Suplicy é um dos parlamentares mais populares do PT. Naquele ano, o nome mais votado do partido para a Câmara dos Deputados, por exemplo, foi Gleisi Hoffmann, com 261 mil votos.

Economista, professor universitário e administrador de empresas, Eduardo Matarazzo Suplicy nasceu na capital paulista em 21 de junho de 1941. Senador por 24 anos, foi eleito pela primeira vez para o cargo, pelo Partido dos Trabalhadores, em 1990, e reeleito em 1998 e 2006. Graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV) e em Economia pela Universidade Estadual de Michigan (EUA), ele também concluiu mestrado e doutorado (PhD) pela instituição americana.

Em 2016, Suplicy recebeu o título de doutor honoris causa da Université Catholique de Louvain (UCL/Bélgica). Ele foi professor-visitante na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, entre as décadas de 1960 e 1970, e tornou-se professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em 1966, onde chegou ao cargo de professor-titular e ministrou aulas até se aposentar, em 2012.

Veja também