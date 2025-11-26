A- A+

TRAMA GOLPISTA Mesmo presos, Bolsonaro e demais condenados continuam a receber salários; saiba quanto cada um ganha Bolsonaro é o que possui maior rendimento mensal, segundo dados públicos, com salário do PL e aposentadorias da Câmara e do Exército

Apesar de iniciarem o cumprimento de suas penas pela participação na tentativa de golpe em 2023 a partir desta terça-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os integrantes da cúpula do seu governo condenados no julgamento da trama golpista continuam recebendo salários e pensões. Um levantamento feito pelo GLOBO com base nos dados públicos de salários aponta que, em setembro, mês do julgamento do caso, os oito réus receberam pelo menos R$ 200 mil somados.

Embora nem todos os rendimentos sejam classificados como salários, o mais bem pago do grupo é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em setembro, ele recebeu R$ 33,8 mil do Partido Liberal (PL), além de duas aposentadorias, uma de R$ 27,5 mil, da Câmara dos Deputados e outra de R$ 9,5 mil, do Exército. O GLOBO considerou os valores já com os descontos aplicados aos rendimentos brutos.

Os três generais envolvidos no caso, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto e Augusto Helena, além do almirante Garnier, receberam valores similares. Os quatro chegaram ao topo da hierarquia de suas respectivas Forças, Exército e a Marinha, e também receberam pensões similares até setembro deste ano, todos por volta de R$ 25 mil.







Todos os militares envolvidos deverão passar, no ano que vem, por outro julgamento no Superior Tribunal Militar (STM) que irá analisar a possibilidade da perda de posto e da patente. A decisão do STM, entretanto, pode impedir que os réus continuem recebendo os valores, mas seus dependentes (esposa ou filhas) continuariam sendo beneficiárias das pensões.

Na lista dos condenados, entretanto, há dois integrantes do núcleo 1 da trama golpista que não são militares: o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem. Como é deputado federal, Ramagem mantém um salário normal de R$ 34 mil, o maior entre os réus, pago pela Câmara dos Deputados. O parlamentar, entretanto, fugiu do país e atualmente se encontra nos Estados Unidos.

Conforme revelou a colunista do GLOBO, Malu Gaspar, Ramagem deixou o país ainda em setembro, mas vem atuando à distância na Câmara dos Deputados, inclusive registrando votos. Segundo a colunista, de acordo com fontes ligadas à investigação, Ramagem fugiu do Brasil por meio da fronteira do país com a Guiana, em Roraima.

Originalmente, Ramagem, assim como Anderson Torres, eram delegados da Polícia Federal. O salário de Torres é o único que não é público. Ele também é alvo de uma disputa judicial: o ex-ministro é alvo de um processo administrativo dentro da corporação. Em 2023, a Polícia Federal chegou a exigir que Torres devolvesse seus rendimentos para o período enquanto estava preso.

Em dezembro de 2024, entretanto, uma decisão da Justiça reverteu a decisão interna da Polícia Federal e afirmou que Torres não precisaria devolver o salário. O salário bruto de um delegado da PF, sem desconto, varia de R$ 26 mil a R$ 36 mil, a depender da sua categoria.

Quanto recebeu cada réu da trama golpista em setembro:

Jair Bolsonaro: R$ 33,8 mil do Partido Liberal, R$ 9,5 mil do Exército e R$ 27,5 mil da Câmara

Walter Braga Netto: R$ 25 mil do Exército

Augusto Heleno: R$ 24,9 mil do Exército

Almir Garnier: R$ 25,6 mil da Marinha

Paulo Sérgio Nogueira: R$ 24,6 mil do Exército

Alexandre Ramagem: R$ 34,6 mil da Câmara

Veja também