A- A+

Eleições 2026 "Mesmo time": Após bate-boca com Eduardo Bolsonaro, Nikolas Ferreira se encontra com Flávio No sábado, senador lamentou os atritos entre o irmão e o correlegionário, além de cobrar "racionalidade" dos apoiadores"

Após se envolver em um bate-boca com o ex-parlamentar Eduardo Bolsonaro (PL) nas redes sociais, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) defendeu a união da direita em um evento com o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro em um evento do PL em Minas Gerais nesta terça-feira.

O encontro aconteceu no lançamento da candidatura de Domingos Sávio (PL-MG) ao Senado. Ao falar no evento, Nikolas defendeu a necessidade de se fazer uma pré-campanha e campanha "inteligente, que alcance outras pessoas". Na legenda, o deputado mineiro escreveu: "Estamos no mesmo time, em posições diferentes, com um único objetivo: vencer".

— Minas teve uma diferença de apenas 50 mil votos. Cada voto agora importa. Eu digo que nós somos o mesmo time, com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo — disse Nikolas Ferreira ao lado de Flávio Bolsonaro.

No sábado, o senador lamentou os atritos entre o irmão e o correlegionário. Ele cobrou "racionalidade" dos apoiadores". Flávio escreveu que "o momento é de pacificação e união". Em outro momento do vídeo, ele cita passagens bíblicas e sugere "perdoem uns aos outros".

— É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país para resgatar. O inimigo não está aqui, está do lado e de lá. Esse é o tipo de confusão que não tem vencedor, todo mundo sai perdendo — diz Flávio em um vídeo compartilhado nas redes.

Entenda o caso

Eduardo havia publicado um longo desabafo sobre Nikolas, a quem chamou de "versão caricata de si mesmo". O ex-parlamentar, que está radicado nos Estados Unidos, disse que o mineiro estaria desrespeitando sua família.

"Risinho de deboche para mim, Nikolas? Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoie e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente", afirmou Eduardo Bolsoanro.

"Demorei muito para acreditar que você trabalhava o algoritmo das suas redes para dar visibilidade a quem deseja a morte de meu pai, a quem comemora a prisão dele e a todos os que odeiam a mim e a minha família. Foi com bastante tristeza que vi você trabalhar ativamente contra quem acreditou e apoio você, quando era um assessor desconhecido e com um sonho na mente", continuou.

A ira de Eduardo Bolsonaro contra Nikolas começou antes, após o deputado federal fazer um post de apoio a Jair Bolsonaro. O parlamentar compartilhou um vídeo do perfil no X chamado "Space Liberdade" onde Lula ironizava Trump, afirmando que o Pix era do Brasil. Junto com a mídia, o mineiro afirmou que quem criou a transação bancária foi o ex-presidente.

Apesar do tom bolsonarista, a postagem desagradou Eduardo Bolsonaro, que já havia criticado o mesmo perfil horas antes em sua conta no X. "Denunciei que o Space Liberdade não votará em Flávio Bolsonaro, ao menos no primeiro turno. Adivinhem quem prontamente compartilhou o perfil no mesmíssimo dia? Esta é só mais uma das várias coincidências do pessoal que pede 'união da direita'", discorreu Eduardo.

Após a reclamação, apoiadores de Nikolas responderam ressaltando que seu post era pró-Bolsonaro e o próprio deputado comentou rindo da situação, o que motivou os ataques de Eduardo.

Veja também