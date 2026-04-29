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Supremo Tribunal Federal

Messias afirma que o 8 de janeiro 'foi um dos episódios mais tristes' que teve na vida

Declaração foi feita durante sabatina na sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado

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Jorge Messias em sabatina no Senado para o cargo de ministro do STFJorge Messias em sabatina no Senado para o cargo de ministro do STF - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), criticou nesta quarta-feira, 29, os atos extremistas de 8 de Janeiro de 2023 e disse que o episódio foi um dos "mais tristes" que viveu em sua vida.

"O 8 de janeiro foi um dos episódios mais tristes que vivi toda a minha vida. Estava na minha casa, voltando com a minha família, acabado de almoçar, estava indo descansar, quando fui chamado pela minha filha e me dizia: Papai, papai, estão quebrando o seu trabalho", contou.

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A declaração foi feita durante sabatina na sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A previsão é que as votações no colegiado e no plenário sejam realizadas ainda nesta quarta-feira, 29.

Messias disse também que violência "nunca é uma opção para a democracia" e afirmou ter convocado os advogados que trabalhavam com ele para debater como proteger o patrimônio público. "O que pedi? Não foi prisão preventiva. Pedi a prisão em flagrante, que era o que poderia fazer. Até porque não tenho competência em matéria penal. Qualquer cidadão pode pedir a prisão em flagrante", disse.
 

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