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STF Messias agradece apoio de Mendonça e Gilmar após ser rejeitado para vaga ao STF Ministros do Supremo prestaram solidariedade ao indicado de Lula após sua derrota

O chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, agradeceu publicamente o apoio dos ministros André Mendonça e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, após ter sido rejeitado por senadores para ocupar uma vaga no tribunal.

Mendonça é evangélico, assim como Messias, e vinha atuando junto a senadores da oposição para conseguir votos para o ministro. Gilmar, por sua vez, tinha declarado apoio publicamente a Rodrigo Pacheco (PSB-MG) antes de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializar o nome do chefe da AGU para a vaga na corte aberta com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso. Depois disso, passou a defender o nome de Messias.

Na noite de quarta-feira, os senadores impuseram derrota histórica a Lula e rejeitaram o nome do ministro pelo placar de 42 votos a 34, num movimento capitaneado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), com parlamentares da oposição.

Em publicação nas redes sociais na tarde desta quinta, Messias compartilhou manifestação de apoio de Mendonça do dia anterior e o chamou de “irmão”.

“Receber seu apoio durante esta desafiadora jornada foi uma das maiores honras da minha vida. Sua postura reflete integridade, bondade e coerência, servindo como uma fonte de inspiração para toda uma geração de magistrados”, escreveu Messias.

Mendonça foi indicado para uma vaga ao tribunal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e enfrentou resistências a seu nome por Alcolumbre, então presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Também nesta quinta, Messias também agradeceu Gilmar. Ele agradeceu o que classificou como “palavras afetuosas” do ministro. “Agradeço profundamente suas palavras afetuosas, que recebo como inspiração para prosseguir em meu compromisso com o sistema de justiça de nosso país, mantendo altivez, independência e serenidade”, escreveu.

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