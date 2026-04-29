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Messias barrado no STF: a última vez que o Senado vetou a indicação de um ministro foi no século 19

Francisco Raymundo Ewerton Quadros e Demosthenes da Silveira Lobo tiveram seus nomes barrados em novembro de 1894

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Jorge Messias foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), mas foi barrado pelo SenadoJorge Messias foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), mas foi barrado pelo Senado - Foto: Rosinei Coutinho/STF

A última vez que o Senado rejeitou uma indicação do Presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, assim como aconteceu com Jorge Messias nesta quarta-feira, foi em 17 de novembro de 1894. Naquele dia, o general Francisco Raymundo Ewerton Quadros e o então diretor dos Correios Demosthenes da Silveira Lobo tiveram seus nomes barrados.

Cinco nomes indicados por Floriano Peixoto em 1894 foram reprovados pelo STF. O primeiro deles foi o médico Barata Ribeiro, em 24 de setembro. Naquele dia, foi criado a regra, que existe até hoje, de que o candidato deveria ter notório saber jurídico.

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Em 6 de outubro, foi a vez do subprocurador da República Antônio Caetano Seve Navarro e o General bacharel Innocencio Galvão de Queiroz serem rejeitados pelo senado. Outras quatro candidatos foram aprovados na ocasião.

A última vez que isso aconteceu foi em 17 de novembro. O Senado apreciou cinco nomes indicados por Floriano Peixoto. Desses, três foram aprovados e dois, Ewerton Quadros e Demosthenes da Silveira Lobo, recusados.

De acordo com o artigo "Sobre a Recusa de Nomeações para o Supremo Tribunal Federal pelo Senado", de Maria Ângela Jardim de Santa Cruz Oliveira, mestre em Direito pela Harvard Law School, com a proclamação da República em 1889, o então Supremo Tribunal de Justiça do Império foi sucedido pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, Floriano Peixoto teve tantas indicações.

"A não-aceitação da nomeação do General Ewerton Quadros não causou maiores surpresas, tendo em conta a recente recusa do Senado em confirmar a nomeação do General Galvão de Queiroz. Os discursos dos senadores não foram longos, e a votação foi ligeira, com base no precedente firmado anteriormente no sentido de que não pode ser Ministro do Supremo Tribunal Federal quem não tiver notável saber jurídico", diz o artigo.

No entanto, o caso de Demosthenes Lobo, então diretor-geral dos Correios, foi o principal ponto de debate na sessão, que era secreta. Ainda segundo o artigo de Santa Cruz Oliveira, essa recusa teve "forte cunho político" após ele ser alvo de "graves acusações", que nunca foram levadas ao público.

Segundo o jornal Gazeta de Noticias, de 18 de novembro de 1894, um senador "esteve na tribuna quase duas horas, fazendo as mais graves acusações ao Sr. Demosthenes, e logo depois sucedeu-lhe o Sr. Coelho e Campos, que continuou no mesmo diapasão que o Sr. Coelho Rodrigues, resultando disto votarem pelo Sr. Demosthenes 17 senadores contra 19".

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