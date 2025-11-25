A- A+

Política Messias busca apoio direto de Alcolumbre para garantir avanço no Senado O advogado-geral da União, Jorge Messias, fez um movimento público para estreitar laços com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Lula

O advogado-geral da União, Jorge Messias, fez um movimento público para estreitar laços com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Lula. Em carta aberta, Messias elogia Alcolumbre como “autêntico líder do Congresso” e se coloca à disposição para o “escrutínio constitucional”, destacando a importância do diálogo institucional.

Em resposta, Alcolumbre reafirmou que o Senado irá “cumprir com absoluta normalidade” seu papel constitucional de analisar a indicação, conduzindo sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e deliberando em plenário “no momento oportuno”. Apesar disso, o Palácio do Planalto ainda não teria formalizado a mensagem ao Senado nem indicado relator na CCJ.

A articulação de Messias ocorre em meio a uma avaliação cautelosa por parte do governo sobre a viabilidade de aprová-lo ainda em 2025. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner, afirmou que há “tensão muito grande” entre o Executivo e Alcolumbre, o que somado a um calendário legislativo apertado torna improvável uma votação ainda este ano.

Segundo Wagner, restam poucas semanas até o encerramento do ano legislativo, que geralmente é consumido por votações como a da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o que reforça a possibilidade de o processo ser postergado para 2026. Essa previsão também encontra eco nas especulações de senadores, que apontam para um desenlace só no próximo ano.

O episódio revela a estratégia de Messias para garantir apoio em uma Casa marcada por disputas internas e rivalidades políticas. Ao exaltar a liderança de Alcolumbre, ele tenta neutralizar resistências e mostrar-se como aliado institucional, enquanto o governo avalia cuidadosamente os riscos políticos de empurrar a indicação em meio a um ambiente tenso no Senado.

Veja também