Qui, 23 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta23/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
b

Messias diz a senadores que atuará por STF menos intervencionista para tentar atrair indecisos

Indicado intensifica articulação com parlamentares e aposta em discurso de pacificação na reta final antes da sabatina; falta de encontro com Alcolumbre preocupa aliados

Reportar Erro
Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF)Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Rosinei Coutinho/STF

Na reta final antes da sabatina, marcada para quarta-feira (29) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o advogado-geral da União, Jorge Messias, passou a defender a senadores uma atuação com menor intervenção do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o Congresso. O aceno busca reduzir resistências à sua indicação e responde a críticas de parte dos parlamentares ao que chamam de avanço da Corte sobre prerrogativas do Legislativo.

De acordo com relatos de pessoas que conversaram com o advogado-geral, ele tem apresentado o compromisso como eixo de sua atuação no tribunal. A interlocutores, afirma que pretende atuar com previsibilidade, respeito às competências dos Poderes e menor protagonismo político. Também tem sinalizado que manterá seu gabinete na Corte aberto a parlamentares.

A linha tem sido resumida em tom informal. A aliados, Messias tem dito que será um “Jorginho paz e amor”, expressão que passou a circular entre senadores como síntese do esforço de se apresentar como um nome conciliador e em prol da pacificação da relação entre Judiciário e Legislativo.

A defesa de um ajuste na atuação do STF tem sido feita no momento em que a Corte é alvo de pressões pela relação de dois de seus ministros com o caso Master. As investigações da Polícia Federal identificaram que um fundo ligado a um cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com uma empresa do ministro Dias Toffoli, além de um contrato do banco com o escritório de advocacia da mulher de Alexandre Moraes. Os dois afirmam que não houve irregularidades nessas relações.

Leia também

• Sabatina de Messias volta a ser reagendada para o dia 29

• Governistas articulam jantar entre Lula, Alcolumbre e senadores para destravar apoio a Messias

• Gabinete do relator como base e ofensiva até sobre votos contrários: o périplo de Messias no Senado

A estratégia de Messias ao adotara esse discurso é uma tentativa de alcançar parlamentares de centro e de direita indecisos ou que já declararam voto contrário. O objetivo, segundo aliados, não é reverter posições públicas, mas testar margens de flexibilização diante do voto secreto. A avaliação de pessoas próximas ao AGU é que há senadores que evitam se comprometer, mas podem apoiá-lo, dependendo do grau de confiança no perfil do indicado.

Nesta semana, marcada pelo feriado de Tiradentes, Messias intensificou as mensagens e telefonemas para manter a articulação, em meio ao esvaziamento de Brasília. Poucos senadores viajaram para a capital, uma vez que o Senado cancelou as sessões deliberativas no período.

Aliados citam também a atuação de interlocutores com trânsito na oposição. O ministro do STF André Mendonça tem sido apontado como um fiador informal do nome de Messias entre senadores bolsonaristas.

Ruído com Alcolumbre
Apesar do avanço nas conversas, a ausência de um encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), passou a ser vista como o principal ponto de tensão na reta final. A reunião é tratada como decisiva para destravar resistências e sinalizar apoio político à indicação.

Nos bastidores, o diagnóstico é que a interlocução esfriou após a participação de Messias em um jantar organizado pelo senador Lucas Barreto (PSD-AP), adversário de Alcolumbre no estado. O episódio foi mal recebido pelo presidente do Senado e impactou a agenda entre os dois.

Aliados do governo chegaram a discutir a realização de um jantar entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Messias e Alcolumbre antes da sabatina, como forma de aparar arestas. A ideia perdeu força diante do calendário apertado, o que aumentou a pressão por um encontro direto nos próximos dias.

A seis dias da sabatina, o cenário é tratado como aberto. Aliados projetam uma aprovação entre 46 e 52 votos, mas reconhecem que o resultado depende da consolidação de apoios entre indecisos, especialmente em partidos como PSD, MDB e União Brasil, que concentram parte relevante das cadeiras no Senado, enquanto o PL, maior bancada da Casa, faz oposição à indicação.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter