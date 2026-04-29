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sabatina Messias diz em sabatina no Senado apoiar adoção de código de conduta no STF Advogado-Geral da União diz que qualquer medida de aperfeiçoamento do Judiciário terá seu "apoio total"

Indicado ao Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União Jorge Messias sinalizou apoio à edição de um código de ética na Corte. Durante sabatina no Senado, afirmou que qualquer medida de aperfeiçoamento do Judiciário terá seu "apoio total". A ponderação ocorreu após questionamento do senador Camilo Santana, ex-ministro da Educação no governo Lula.

Messias frisou que o código de ética está colocado pelo presidente da Corte, Edson Fachin, e sob relatoria da ministra Cármen Lúcia "em contexto de transparência e prestação de contas do Judiciário".

— Tranquilizando o coração de vocês, o meu primeiro código de ética está aqui, é a Constituição. Meu segundo código de ética é a minha formação de vida. O meu terceiro código de ética é o meu currículo. Quero dizer com toda tranquilidade que qualquer medida de aperfeiçoamento do Judiciário em beneficio da sociedade e da confiança que a sociedade precisa depositar neste pode, que é um poder sem voto, terá em mim apoio total — afirmou.

De outro lado, o advogado-geral da União ponderou que, dentro da Corte máxima, é necessário que as decisões sejam construídas "de forma colegiada e institucionalizada, respeitando as comissões regimentais". A edição de um código de ética para o STF, discussão que ganhou forma na esteira do escândalo do caso Master, é um dos temas que dividem a Corte.

Messias ainda deu um "depoimento pessoal", frisando ter sido o primeiro AGU, depois de 33 anos da criação do órgão, a aprovar o primeiro código de ética da classe. Segundo o indicado ao STF, o documento foi criado "de forma participativa e dialógica".

O AGU fez outras ponderações sobre ética no Judiciário, ainda que sem citar diretamente a proposta de um código sobre o tema para o STF. Messias afirmou que juízes constitucionais, como os ministros da Corte máxima, "devem ser farol de uma ética judicial, que projete um modelo de integridade" à toda magistratura. Além disso, defendeu que é dever do STF se "aprimorar com lucidez institucional para permanecer respeitado".

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