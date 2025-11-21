A- A+

BRASIL Messias é abraçado por André Mendonça em visita à Assembleia de Deus após indicação ao STF Encontro ocorreu na Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, em São Paulo

Um dia após ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, foi recebido pelo ministro André Mendonça na Assembleia de Deus Madureira nesta sexta-feira. O encontro ocorreu na Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira (Conamad), em São Paulo, e Messias foi abraçado por Mendonça ao subir no palco.

Ao ser recebido pelo ministro do Supremo — que tem o evento como parte de sua agenda anual —, Messias também ganhou fortes aplausos da igreja. Em outubro, ele já havia participado, no Palácio do Planalto, do encontro entre Lula e as lideranças da Assembleia de Deus Madureira, que também contou com a participação do bispo Samuel Ferreira, presidente da Conamad, e do deputado federal Cezinha Madureira (PSD-SP).

Desta vez, foi o próprio Messias quem entrou em contato com Cezinha para visitar o evento, com o objetivo de agradecer pelas recentes demonstrações de apoio e também pedir orações para os próximos passos. O advogado-geral ainda precisa ter sua indicação aprovada pelo Senado Federal, onde encontra forte resistência do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP).





— Não se trata de ideologia, se trata de uma coisa maior, comum a todos nós, o Reino de Deus. Eu vim aqui hoje com o coração cheio de gratidão. Eu vim agradecer a essa igreja (pelo apoio), na pessoa do seu bispo primaz, Manoel Ferreira, do seu bispo Samuel Ferreira — discursou Messias.

Nas redes sociais, após a nomeação de Lula, os líderes da Assembleia de Deus Madureira já haviam se posicionado nesta quinta-feira. Samuel aproveitou o momento para agradecer Lula, parabenizou Messias e afirmou que "a caminhada continua".

Também nas redes, Cezinha, filho de Samuel, afirmou que pede a Deus que "continue concedendo sabedoria, proteção e direção em cada decisão" de Messias. Ele ainda agradeceu Lula "pela postura de diálogo e consideração com todos os segmentos da sociedade" e citou Mendonça como exemplo de "testemunho e dedicação ao país".

O ministro André Mendonça foi o primeiro da Corte a se manifestar publicamente sobre a indicação. "Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos Senadores", escreveu o magistrado nas redes sociais, afirmando se tratar de um "nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais".

