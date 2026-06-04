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marcha pra Jesus Messias rebate discurso de Flávio em evento evangélico Apesar de orientação de organizador da Marcha para Jesus para evitar discursos políticos em ano eleitoral, Flávio disse ao microfone que o "mundo do mal vai ser expulso do governo neste ano"

Constrangido publicamente pelo senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) durante o percurso da Marcha para Jesus, em São Paulo, o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, manteve uma postura discreta, mas criticou o adversário do presidente Lula (PT).

Ao Globo, ainda com o trio elétrico em movimento, Messias afirmou que o evento “não é dia de comício” e colocou “nas mãos de Deus” o reenvio de sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitada no Senado.

Apesar de uma orientação do apóstolo Estevam Hernandes, organizador do evento, para que discursos políticos fossem evitados em ano eleitoral, Flávio, sobre o mesmo trio principal em que estava Messias, disse ao microfone que o 'mundo do mal vai ser expulso do governo neste ano'.

O senhor pretende dar uma resposta a Flávio Bolsonaro, que chamou o governo federal mais cedo de “mundo do mal”?

Hoje é o dia de louvar e adorar a Deus. As pessoas estão aqui buscando a palavra de Deus, louvar e adorar. Hoje não é dia de comício. Eu vim aqui com esse espírito. E as pessoas que estão aqui também estão com esse espírito. Louvar e adorar o nome do nosso Deus. Eu acho que na Marcha para Jesus tem espaço para todas as pessoas. E eu vim com o espírito realmente aqui me conectar com a fé, com a espiritualidade do povo, pela minha condição evangélica também, pela minha condição de andar com Deus há mais de 40 anos. Eu acho que as pessoas vão julgar o comportamento e a declaração de todos que estão aqui. Não sou eu que vou julgar. Jesus nos ensina a não julgar.

O presidente Lula acabou não vindo na Marcha durante o terceiro mandato. Por quê?

O presidente Lula não concorda com o uso da religiosidade do povo para fins políticos. Ele já deixou isso muito claro. Mas ele me pede para enviar uma demonstração de carinho, de respeito e de amor que ele tem a Deus e ao povo. Esse ano ele ligou para o apóstolo Estevam e fez uma linda fala para ele.

Ele costuma enviar uma carta todos os anos. Não houve dessa vez?

A conversa com ele foi diferente dos anos anteriores. Ele não enviou uma carta, ele ligou e conversou longamente com o apóstolo Estevam. O amor da alegria dele de me enviar para a 34ª Marcha. Ele relembrou a alegria dele de ter sancionado a lei do Dia Nacional da Marcha para Jesus. Mostrou o carinho dele pelo povo de Deus. E ele foi muito bem recebido, foi muito bem acolhido pelo apóstolo Estevam. Ele me acolhe, acolhe a todos nós com muito amor e carinho.

O apóstolo disse que orientou as autoridades a não fazerem discursos políticos. Ele falou nisso com o senhor?

Eu mesmo falei para ele que o meu propósito é o de louvar e adorar, e ele deixou claro que tem que ser isso. Cada um responde pelo que faz. A minha vinda aqui era para louvar e adorar.

O que falta para Lula reenviar a sua indicação ao STF para o Senado?

Vou aguardar a posição do presidente, e isso está nas mãos de Deus.

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