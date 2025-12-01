A- A+

Senado Messias vai a almoço com senadores do PL, mas ausências já são dadas como certas Titular da AGU foi indicado por Lula a uma vaga no Supremo Tribunal Federal

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, vai ao Senado nesta terça-feira para almoçar com integrantes do bloco parlamentar "Vanguarda", formado pelos 16 parlamentares do PL e do Partido Novo.

Messias é quem solicitou o almoço, que foi articulado pela senadora Dra. Eudocia Caldas (PL-AL), mãe do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), o JHC.

Embora hoje no PL de Jair Bolsonaro, a família Caldas se aproximou de Lula em meio às tratativas para que o presidente indicasse Marluce Caldas, tia do prefeito da capital alagoana, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Como parte do acordo político costurado para que houvesse a indicação, formalizada em julho deste ano, JHC se comprometeu a deixar o PL e migrar para uma sigla da base de Lula, o que até o momento não ocorreu.

O almoço do bloco parlamentar ocorre no Senado todas as terças-feiras. A presença de Messias na reunião desta semana foi confirmada ao GLOBO pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), que afirmou não pretender ir ao evento, e por assessores de Eudocia e do líder do bloco, o senador Wellington Fagundes (PL-MT), que também deve ir ao evento.

Único senador do Novo, Girão disse que não vai ao almoço com Messias porque tem "outras agendas" no mesmo horário, mas que, mesmo já tendo indicado que vai votar contra a nomeação do ministro-chefe da AGU, vai recebê-lo em seu gabinete nesta semana.

Outro expoente da bancada do PL, o senador Rogério Marinho (RN) disse que desconhecia a presença de Messias no evento e que não vai ao almoço.

Messias tem se empenhado para conversar com senadores para reverter um quadro adverso à indicação de seu nome para o STF. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e parlamentares do centrão trabalhavam para que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) fosse o indicado. Em meio ao cenário desafiador para a aprovação de Messias, Alcolumbre pautou a sabatina do ministro-chefe da AGU para o dia 10 de dezembro.

Para que possa ser realizada, porém, a votação depende do envio da mensagem presidencial sobre a indicação ao Congresso, o que tem sido postergado pelo Planalto, em ato considerado por parlamentares do centrão como uma manobra para dar tempo para que Messias consiga conversar com senadores na busca por aumentar suas chances de aprovação.

