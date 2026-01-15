A- A+

VAGA NO STF Messias vai retomar corpo a corpo com senadores após conversa com Pacheco e gesto de Lula Sabatina de advogado-geral da União ainda não foi marcada, diante de resistências de Alcolumbre e outros parlamentares

O advogado-geral da União, Jorge Messias, vai retomar nos próximos dias o corpo a corpo para convencer senadores a endossarem seu nome ao Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo com a desaceleração dos contatos durante o recesso, o indicado de Luiz Inácio Lula da Silva teve encontros com nomes importantes do Senado, como o ex-presidente da Casa Rodrigo Pacheco (PSD-MG), preterido por Lula para a vaga, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA).

Messias teve uma reunião com Pacheco em Brasília, poucos dias antes do Natal. O ex-presidente do Senado era o nome favorito dos parlamentares para a vaga no STF e a decisão de Lula de não indicá-lo provocou insatisfação no atual chefe da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP). Messias relatou a Otto que havia conversado com Pacheco. O presidente da CCJ, no entanto, declarou que o ministro evitou dar detalhes.

"A conversa deles dois deve ter sido cordial, são muito educados, mas ele não deu detalhes de como foi", disse Otto.

Também um pouco antes do Natal, Lula recebeu Alcolumbre no Palácio do Alvorada. Messias está de férias na Bahia e volta para Brasília nesta quinta. Na última segunda-feira, ele jantou com Otto. O senador do PSD disse que foi ele que pediu o encontro ao saber que o ministro da AGU estava em seu estado.

Otto disse que ainda não há previsão de quando a sabatina de Messias será marcada e que isso vai depender de quando Lula enviar a mensagem oficializando ao Senado a indicação. O presidente da CCJ também evitou dizer como está o clima para a votação.

"Eu não tenho como dizer (se o clima está favorável para aprovação) porque eu não pergunto a nenhum senador em quem vai votar ou induzo senador a votar assim ou assado. Quem tem que se virar para arrumar voto é ele mesmo, o Messias. A gente só foi jantar", completou Otto.

Procurado, o advogado-geral da União afirmou que estava de férias e que não tem programação definida para a retomada das articulações após o recesso.

Mesmo sem reuniões presenciais, Messias manteve gestos discretos de aproximação por meio das redes sociais.

Durante o recesso, curtiu publicações de senadores como Otto Alencar, Jaques Wagner (PT-BA), Angelo Coronel (PSD-BA), Renan Calheiros (MDB-AL) e Weverton Rocha (PDT-MA), em mensagens de fim de ano e de agenda política.

Apesar da conversa com Pacheco e Otto, o ministro da AGU reduziu o contato com outros parlamentares durante o recesso do Congresso.

A avaliação no entorno do candidato é de que insistir em conversas enquanto o Poder Legislativo está oficialmente parado não ajudaria a destravar a indicação e poderia ampliar resistências já cristalizadas entre senadores.

A estratégia representou uma inflexão em relação às semanas anteriores, quando Messias intensificou a circulação pelo Senado, com visitas a gabinetes e encontros individuais em busca dos 41 votos necessários para a aprovação.

Em dezembro de 2025, a tentativa de levar adiante a sabatina na CCJ foi frustrada pela opção do Palácio do Planalto de não enviar ao Senado a mensagem formalizando a indicação.

O gesto levou o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), a cancelar a audiência e expôs, de forma pública, a falta de votos do indicado. Na avaliação de aliados, o adiamento deu tempo ao governo, mas também evidenciou o tamanho da resistência política à escolha de Messias.

Desde então, o nome do advogado-geral da União passou a ser tratado nos bastidores como uma indicação em compasso de espera.

No Palácio do Planalto, a avaliação transmitida a interlocutores é que o cenário ainda é administrável. Aliados relatam que Lula descreveu como “muito boa” uma conversa recente com Alcolumbre, realizada antes do Natal, na qual o impasse envolvendo a indicação foi tratado.

O presidente já reconheceu publicamente que houve um “problema” com o Senado, que preferia outro nome para a vaga aberta no Supremo, mas reafirmou que manterá sua escolha. A preferência explícita da Casa recaía sobre Pacheco, cuja não indicação gerou frustração entre senadores.

Paralelamente ao recuo de Messias, o Planalto passou a sinalizar disposição para recompor a relação com o Senado em outras frentes. Um dos gestos mais sensíveis foi a decisão de Lula de indicar Otto Lobo para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nome defendido por parte dos senadores. Alcolumbre nega ter apadrinhado o escolhido.

A escolha contrariou a posição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e foi interpretada no Congresso como um aceno político do presidente à Casa em meio ao impasse envolvendo a vaga no STF.

Auxiliares de Lula reconhecem que a nomeação foi lida como parte de um esforço mais amplo para reduzir tensões.

