Meta de alfabetizar 80% das crianças na idade certa é 'coisa nobre, mas pequena', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (28), que a meta de alfabetizar 80% das crianças na idade certa até 2030 é insuficiente. Ele deu a declaração no Palácio do Planalto durante reunião aberta sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Também participaram governadores e ministros como Camilo Santana (Educação) e Rui Costa (Casa Civil).



"A gente chegar a 80% de crianças alfabetizadas na idade certa é um compromisso que ainda não é uma coisa muito gloriosa. Por que 80% e não 100%? Se vocês imaginassem que em 2019 a gente tinha 55%, não era um número bom", disse o presidente da República.



"Não tem nenhum motivo de orgulho constatar que em 2019 só tinha 55% das crianças alfabetizadas na idade certa e que na pandemia caiu para 36%. E que agora a gente voltou para 55%", declarou Lula.



"O que estamos propondo? Estamos propondo que até 2030 a gente chegue pelo menos a 80%. É uma coisa nobre, mas uma coisa pequena. Precisamos chegar a 100%", disse o chefe do governo.





Lula disse que o governo federal acompanhará as ações dos Estados na área. Segundo ele, a medida será para orientar e trocar experiências. "Não vamos ficar fazendo concorrência de quem fez mais e quem fez menos", declarou o presidente da República.



"A gente só vai trazer a classe média de volta para a educação pública no ensino fundamental quando nós melhorarmos a qualidade da educação", disse o petista.

