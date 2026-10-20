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Meta diz que cumpriu ordens do TSE para tratamento igualitário a Lula e Flávio Bolsonaro

Na segunda-feira, o TSE deu à empresa americana um prazo de 24 horas para comprovar o cumprimento dessas medidas

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Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) se enfrentam no segundo turno das eleições no domingo (25)Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) se enfrentam no segundo turno das eleições no domingo (25) - Foto: Nelson Almeida/AFP

A Meta afirmou, nesta terça-feira (20), que cumpriu as ordens do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para garantir um tratamento igualitário, em suas plataformas, às campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a cinco dias do segundo turno da eleição presidencial.

Na segunda-feira, o TSE deu à empresa americana um prazo de 24 horas para comprovar o cumprimento dessas medidas, sob pena de multa diária de cerca de um milhão de reais.

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"Concluímos a implementação das medidas para atender à determinação do Tribunal Superior Eleitoral", informou a Meta em um comunicado.

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