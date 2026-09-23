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Caso Master Meta recua após remover perfil do "Revelando", que fez vídeo com Porchat sobre Vorcaro Filme do "Revelando Brasil" sobre Caso Master já tem mais de dois milhões de visualizações no Youtube, mas página no Instagram havia sido removido nesta manhã

A conta do Revelando Brasil, projeto que publicou um vídeo sobre o caso Master com narração do humorista Fabio Porchat, foi reativada horas após ser derrubada no Instagram, na manhã desta quarta (23).

A Meta afirmou que a página foi restaurada "após uma revisão interna", e pediu desculpas.

O "Revelando" é um projeto especial do podcast Calma Urgente, e traz reportagens em vídeo sobre temas diversos.

Nesta terça (22), foi publicado o vídeo sobre o caso do Banco Master, relacionando as histórias de Daniel Vorcaro, a Igreja Batista da Lagoinha e políticos, incluindo o candidato Flávio Bolsonaro (PL). Em 24 horas, o vídeo de 30 minutos alcançou dois milhões de visualizações no Youtube.

O material no Youtube não foi desativado. A remoção atingiu apenas a conta do "Revelando" no Instagram, onde tem mais de 100 mil seguidores.

O post do vídeo do caso Master no perfil do Instagram já recebeu 447 mil curtidas e mais de 100 mil compartilhamentos.

A remoção aconteceu sem maiores explicações, segundo o Calma Urgente. Procurada, a Meta confirmou a reativação da página:

"Após uma revisão interna, restauramos a conta mencionada pela reportagem. Pedimos desculpas pela inconveniência", envou em nota.

A notícia da remoção da página foi publicada pela Folha de S. Paulo na manhã desta quarta e vinha repercutindo nas redes. Apoiadores do Calma Urgente e seguidores de Fábio Porchat acusavam a Meta de 'perseguição política' e cobravam explicações.

O vídeo do caso Master foi o segundo publicado pelo "Revelando". O primeiro material foi sobre eugenia no Brasil, com narração da atriz Samara Felippo.

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