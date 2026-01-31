Dom, 01 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo31/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Ucrânia

Metrô de Kiev fecha temporariamente por cortes de energia após ataques russos

Sistema que atende 800 mil passageiros suspende trens, mas mantém estações como abrigos

Reportar Erro
Pessoas buscaram abrigo no metrô de Kiev para escapar dos ataquesPessoas buscaram abrigo no metrô de Kiev para escapar dos ataques - Foto por SERGEI GAPON / AFP

O sistema de metrô de Kiev foi temporariamente fechado neste sábado (31) devido à falta de energia elétrica, informou a empresa que opera a rede, após os ataques recentes da Rússia contra as instalações energéticas da Ucrânia.

O metrô de Kiev é um meio de transporte vital para a capital e raramente interrompe suas operações, inclusive durante intensos bombardeios russos.

Quase 800 mil passageiros utilizam o sistema diariamente, segundo dados publicados no ano passado, muitos deles para o deslocamento ao trabalho.

Os moradores também utilizam as 52 estações de metrô de Kiev como abrigos durante os ataques russos.

Leia também

• Agência Internacional de Energia Atômica se reúne preocupada com segurança nuclear na Ucrânia

• UE impõe novas sanções contra a Rússia e mira apresentadores de TV

• EUA podem se unir a nova rodada de diálogo Rússia-Ucrânia, indica Rubio

"Devido a um corte de energia procedente de centros externos de abastecimento elétrico, o serviço de trens e o funcionamento das escadas rolantes foram temporariamente suspensos", afirmou o Metrô de Kiev em uma publicação no Facebook.

O sistema continuará funcionando como abrigo até que o fornecimento de energia seja restabelecido, destacou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, em uma publicação no Telegram.

A Rússia atacou a infraestrutura energética da Ucrânia ao longo de quase quatro anos de invasão, mas Kiev afirma que este inverno (hemisfério norte, verão no Brasil) foi o mais duro até o momento, já que os ataques deixaram milhões de pessoas sem energia elétrica e aquecimento em meio a temperaturas abaixo de zero.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter