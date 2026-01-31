A- A+

Ucrânia Metrô de Kiev fecha temporariamente por cortes de energia após ataques russos Sistema que atende 800 mil passageiros suspende trens, mas mantém estações como abrigos

O sistema de metrô de Kiev foi temporariamente fechado neste sábado (31) devido à falta de energia elétrica, informou a empresa que opera a rede, após os ataques recentes da Rússia contra as instalações energéticas da Ucrânia.

O metrô de Kiev é um meio de transporte vital para a capital e raramente interrompe suas operações, inclusive durante intensos bombardeios russos.

Quase 800 mil passageiros utilizam o sistema diariamente, segundo dados publicados no ano passado, muitos deles para o deslocamento ao trabalho.

Os moradores também utilizam as 52 estações de metrô de Kiev como abrigos durante os ataques russos.

"Devido a um corte de energia procedente de centros externos de abastecimento elétrico, o serviço de trens e o funcionamento das escadas rolantes foram temporariamente suspensos", afirmou o Metrô de Kiev em uma publicação no Facebook.

O sistema continuará funcionando como abrigo até que o fornecimento de energia seja restabelecido, destacou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, em uma publicação no Telegram.

A Rússia atacou a infraestrutura energética da Ucrânia ao longo de quase quatro anos de invasão, mas Kiev afirma que este inverno (hemisfério norte, verão no Brasil) foi o mais duro até o momento, já que os ataques deixaram milhões de pessoas sem energia elétrica e aquecimento em meio a temperaturas abaixo de zero.

